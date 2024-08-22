انت الأن تتابع خبر تحتوي على البنزين .. تحذير من واقيات الشمس تسبب السرطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عدة تقارير علمية نشرت مؤخرًا، موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بمدى آمان منتجات الوقاية من الشمس على البشرة وسط مخاوف من أنها تتسبب بالإصابة بمرض السرطان.



وبالرغم من أن واقي الشمس يعتبر وسيلة أساسية لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي تعد سبباً رئيساً لسرطان الجلد، إلا أن بعض الأبحاث حذرت من احتواء بعض أنواع واقيات الشمس على مادة البنزين، وهي مادة كيميائية قد تكون مسرطنة.



ورغم هذه المخاوف، فإن الأغلبية العظمى من واقيات المتوفرة في الأسواق تخضع لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها.



وفوائد استخدام واقي الشمس تفوق بكثير المخاطر المحتملة للتعرض للبنزين الموجود في بعض المنتجات.



وتظل الأشعة فوق البنفسجية الخطر الرئيس المؤكد للإصابة بسرطان الجلد، ولذلك يبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً، ويُنصح باختيار واقيات الشمس من شركات موثوقة والتأكد من خلوها من البنزين .