هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القرنفل بالحليب على الريق!

الرياض - محمد الاطلسي - يلعب القرنفل بالحليب دورًا هامًا في علاج الكثير من الأمراض، خصوصًا أن القرنفل من النباتات المفيدة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات.

وينصح خُبراء التغذية بتناول القرنفل بالحليب، وذلك من خلال ملعقة صغيرة من القرُنفل المطحون مع كوب من الحليب على الريق؛ نظرًا لفوائده الصحية التالية: يعمل تناول القرنفل والحليب على الريق في علاج العُقم ، وضعف عضلة القلب والمعدة والكلى، وكذلك روماتيزم وآلام المفاصل، وكذلك القضاء على الربو، والبلغم، والسُعال، وانسداد الأنف، والزُغطة، وضعف الهضم.

ويُساعد تناول القرفة بالحليب على الريق في علاج ضعف الذاكرة، والغازات الموجودة في المعدة والأمعاء، ويُعالج أيضًا ضعف عضلات المثانة، والتبول اللاإرادي، والضعف العام والخمول، وكذلك ضعف الدورة الشهرية.

ويُساهم تناول القرنفل بالحليب على الريق على تنظيم مُستوى السُكري في الدم، والحفاظ على مُستوياته، كما يحد من الشعور بالقلق والاكتئاب والحالات النفسية، وكذلك آلام الحلق، والتهاب اللوز.