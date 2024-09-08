ظاهرة جيولوجيا جديدة غير مسبوقة في الحديدة تثير مخاوف لدى المواطنين

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت صور لانشقاق أرضي هائل في مديرية الزيدية بقرية الحشابرة التابعة لمحافظة الحديدة

وافادت مصادر جيولوجيا ان الانشقاق يمتد لمسافة تقدر بحوالي كيلومترين، مشيرة إلى أن هذا الانشقاق الضخم ابتلع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول التي كانت قد تجمعت في المنطقة، حيث اختفت المياه تماماً داخل الشق الأرضي ولم يتبقَ أي أثر لها على السطح، في ظاهرة غير مسبوقة بتاتا

واثارت هذه الظاهرة الجيولوجية الغريبة مخاوف كبيرة لدى السكان المحليين، الذين يخشون من تكرار مثل هذه الحوادث وتسببها في أضرار جسيمة.

كما أن العلماء والخبراء الجيولوجيون يعملون حالياً على دراسة هذا الحدث الغريب وتحديد أسبابه، حيث يُرجح أن يكون ناجماً عن عوامل طبيعية مثل الزلازل أو الحركات التكتونية، أو ربما يكون نتيجة لتغيرات في طبقات الأرض تحت السطح.

وافادت مصادر جيولوجيا ان الانشقاق يمتد لمسافة تقدر بحوالي كيلومترين، مشيرة إلى أن هذا الانشقاق الضخم ابتلع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول التي كانت قد تجمعت في المنطقة، حيث اختفت المياه تماماً داخل الشق الأرضي ولم يتبقَ أي أثر لها على السطح، في ظاهرة غير مسبوقة بتاتا

واثارت هذه الظاهرة الجيولوجية الغريبة مخاوف كبيرة لدى السكان المحليين، الذين يخشون من تكرار مثل هذه الحوادث وتسببها في أضرار جسيمة.

كما أن العلماء والخبراء الجيولوجيون يعملون حالياً على دراسة هذا الحدث الغريب وتحديد أسبابه، حيث يُرجح أن يكون ناجماً عن عوامل طبيعية مثل الزلازل أو الحركات التكتونية، أو ربما يكون نتيجة لتغيرات في طبقات الأرض تحت السطح.