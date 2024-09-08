حارس يقتل مالك عمارة ويرمي جثته في خزان للمياه بتعز والسبب صادم؟!

الرياض - محمد الاطلسي - في جريمة بشعة، أقدم حارس أحد العمارات في محافظة تعز على قتل مالكها، ورمي جثته داخل خزان للمياه.

وقال مصدر أمني إن المواطن أحمد راشد ثابت سعد، قتل ورميت جثته داخل خزان المياه في عمارته السكنية بمنطقة المطار القديم غربي المدينة.

وأضاف المصدر، أن المتهم "ه أ م"، الذي يعمل حارس عمارة الضحية، أقدم على الجريمة بهدف الاستيلاء على مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، كانت بحوزة الضحية.

وأعلن مركز الإعلام الأمني في تعز عبر صفحته على الفيسبوك، عن ضبط المتهم وإيداعه الحجز، بعد الرصد والتنسيق مع قسم شرطة المطار القديم.