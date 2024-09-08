10 أطعمة على الريق تعد الأسوأ لمرضى السكري .. «تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً » ابتعد عنها

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أفضل ما يمكن أن يقوم به مريض السكري ليحافظ على صحته. وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي فوائد وتساعد أكثر من غيرها في مقاومة هذا المرض.

ويمكن لبعض خيارات الإفطار أن تضر بمستويات السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري.

وفيما يلي أسوأ 10 خيارات للإفطار يجب الابتعاد عنها فوراً لأنها ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير:

1. جبنة البيجل والقشطة

وفقًا لتوبي سميثسون وهي إخصائية تغذية، فإن جبنة البيجل والقشطة أكثر الأطعمة التي ترفع مستوى السكر في الدم خاصة لو تم تناولها على الريق.

وتضيف: "لا تنخدع باسم الجبن الكريمي ، فهناك القليل من البروتين في الجبن الكريمي أو لا يوجد به أي بروتين.. بشكل عام ، تحتوي هذه الوجبة على الكثير من الكربوهيدرات والدهون المشبعة".

2. الكعك المباع في المحلات

يمكن لهذه الوجبة قلب ميزان صحتك رأساً على عقب بما يزيد عن 400 سعرة حرارية والكثير من السكر. ووفقًا لأخصائية التغذية، دانا أنجيلو وايت، فإن "فطائر الكعك آ ليست مثالية على الإطلاق كوجبة صباحية خاصة لمن يعاني من السكري ويحاول ضبط مستوى السكر في الدم".

تضيف: "يصنع الكعك عادة من الحبوب المكررة. أضف ذلك مع السكر وستحصل على الكثير من الكربوهيدرات والكثير من الخطورة والقليل من التغذية".

3. السجق (النقانيق) والبيض

إذا كنت تبحث عن وجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات ، فيمكنك تناول النقانق والبيض ، ولكن "إجمالي جرامات الدهون المشبعة في وجبة الإفطار المألوفة هذه قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب" ، كما تقول سميثسون، لأن الأشخاص المصابين بداء السكري معرضون لخطر أكبر لأمراض القلب.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن خفض كمية الدهون المشبعة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.

4. حبوب الإفطار (حبوب السيريال)

إخصائية التغذية ميليسا هالاس ، تقول أن العديد من حبوب الإفطار الباردة ليست مثالية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وتؤكد: "من السهل تجاوز أحجام الحصص الموصى بها. بالإضافة إلى ذلك ، فحتى الحبوب الغنية بالألياف غالبًا ما تكون مملوءة بالسكر."

5. الزبادي المحلى

الزبادي المضاف إليه الفواكه أو النكهات يمكن أن يحتوي أيضًا على كمية لا بأس بها من السكريات المضافة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن الزبادي يوفر البروتين ، فإنه يوفر أيضًا السكر الطبيعي في شكل اللاكتوز.

6. المعجنات السكرية

قد يغرك مشاهدة الكعك والكرواسون وكعك القرفة من نافذة المخبز ، لكنها مليئة بالسكر المضاف الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، والتي تم ربطها بأمراض القلب. الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وينصحون بتقليل استهلاكهم للدهون المشبعة.

7. عصير الفاكهة الطازجة

قد يبدو عصر الفاكهة على الإفطار خيارًا صحيًا ، خاصةً إذا اخترت عصير فواكه 100٪ أو صنعت عصيرًا بنفسك في المنزل. ومع ذلك ، يمكن أن يحتوي عصير الفاكهة على العديد من جرامات الكربوهيدرات مثل الصودا العادية مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كوب واحد من عصير البرتقال (8 أونصات) يحتوي على 28 جرامًا من الكربوهيدرات و 22 جرامًا من السكر ولا يحتوي على ألياف. يتم هضمه بسرعة كبيرة ولن يساعدك على الشعور بالشبع ، كما يفعل تناول الفاكهة.

8. الفطائر (البانكيك)

كومة من الفطائر مع الزبدة وشراب القيقب ، هي بالتأكيد لذيذة ولكنها ليست بالضرورة الخيار الأفضل إذا كنت تعاني من مرض السكري.

كل هذه الكربوهيدرات - من الفطائر والشراب - تتراكم بسرعة وليس هناك الكثير من الألياف لإبطاء الامتصاص في مجرى الدم. جزء كبير من الزبدة في الأعلى يجعل فطيرة الإفطار تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

9. عصائر الفاكهة

تبدو عصائر الفاكهة صحية ولكنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة إلى حد ما بالنسبة لشخص مصاب بداء السكري.

لا يقتصر الأمر على تناول الكثير من الكربوهيدرات والسكر ، ولكن غالبًا ما يتم تناولها بسرعة فائقة ولا تتمتع دائمًا بتوازن الدهون الصحية والبروتينات لإبطاء امتصاص السكر.

10. ألواح رقائق الإفطار (الكورن فليكس)

على الرغم من أنها قد تكون سريعة وسهلة ، إلا أن العديد من ألواح رقائق الإفطار يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر والكربوهيدرات مثل قطعة الحلوى.

عادة ما يتم صنعها من الحبوب المكررة والكثير من السكر ، على الرغم من احتوائها على نكهات الفواكه - ليس الكثير من الفاكهة الحقيقية. يمكن أن تؤدي وجبة واحدة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

المصدر: إيتينغ ويل