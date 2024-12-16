بار زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة من غير خبز

لو عايزة وصفة سهلة وسريعة ومش محتاجة مكونات كتير وكمان من غير خبز ، يبقى وصفتنا النهاردة ليكي ، وهي بار زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة من غير فرن.
المكونات:
- 2 باكو بسكويت سادة (اي نوع تفضليه).
- 1 كوباية سكر بودرة.
- 4 معالق كبيرة زبدة غير مملحة.
- ½ كوباية زبدة فول سوداني.
- ¼ معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
- 60 جرام شوكولاتة ، متقطعة.
طريقة التحضير:
1- اطحني البسكويت في الخلاط.
2- حطي البسكويت في طبق وضيفي له السكر البودرة وقلبيهم مع بعض.
3- حطي الزبدة مع زبدة الفول السوداني في طبق ودوبيهم مع بعض في الميكروويف او على حمام ماية سخنة ، لما يدوب ضيفي الفانيليا ، وممكن هنا تضيفي كمان شوكليت شيبس ، وصبي الخليط فوق البسكويت المطحون ، اخلطيهم مع بعض كويس لحد ما تتكون عجينة متماسكة ، وخدي وقتك واتأكدي من دمج السكر البودرة كويس في العجينة.
4- هاتي قالب مربع او مستطيل اي حجم بطنيه بورق زبدة ، حطي فيه الخليط واضغطي عليه واكبسيه كويس في القالب واتأكدي ان السطح متساوي ، دوبي الشوكولاتة في الميكروويف على مراحل لمدة 30 ثانية كل مرة ، او دوبيها على حمام ماية سخنة ، لو قابلتك اي مشكلة في تذويب الشوكولاتة ممكن تضيفي لها معلقة صغيرة من زيت جوز الهند او اي نوع زيت يكون من غير نكهة ، بعدها صبي الشوكولاتة فوق خليط البسكويت في القالب وسيبيها لحد ما تبرد وتتماسك ، وبعدها قطعيها مربعات صغيرة ، ممكن ترشي على الوش جوز هند مبشور او فول سوداني مجروش.
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