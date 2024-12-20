افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة بميزانية مش مكلفة

لو عندك مساحة غرفة النوم صغيرة وحابه تجدديها وتضيفي لها شوية ديكورات ، النهاردة هنشارك معاكم افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة بتصاميم انيقة تحولي بيها المساحة الصغيرة لمكان مريح وفي نفس الوقت بميزانية مش مكلفة.

1- ضيفي مخدات مزخرفة:

بكل بساطة ممكن تضيفي على السرير مخدات مزخرفة تدي اناقة للمكان وفي نفس الوقت مش هتكلفك ، اختاري قطع خشب زي ترابيزات خشب جانبية لاضافة دفء للمكان ، ممكن تعلقي على الحيطة فوق السرير قطع من الالياف الطبيعية.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.1

2- استخدمي خزائن صغيرة جنب السرير:

استخدمي خزائن صغيرة كترابيزة جنب السرير ، وحطي فوقها مرايا لعكس الضوء وهتديكي انطباع ان مساحة المكان اكبر ، اختاري ضهر السرير يكون بلون غامق عشان تدي فخامة للمكان من غير ما تدفعي كتير ، مع مخدات انيقة منقوشة وغطا سرير مريح ومزخرف.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.2

3- اختاري لون حيطة عميق:

اختاري لون حيطة عميق وغني للحصول على خلفية درامية ، وعلقي تابلوهات فوق السرير للحصول على لمسة راقية ، اختاري ضهر السرير من القماش المزخرف لاضافة شعور من الفخامة ، وكملي التصميم باغطية سرير ومخدات متناسقة ، واختاري قطع بأسعار معقولة تدي رقي واناقة للمكان من غير ما تدفعي كتير.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.3

4- اعملي وحدات تخزين تحت السرير:

عشان تستغلي كل المساحات في غرفة النوم الصغيرة ، ممكن تستخدمي سلال التخزين تحت السرير عشان تخلي المكان مترتب وتتجنبي الفوضى ، وممكن تختاري سرير من اللي بيتقفل ، عشان تحققي اقصى استفادة من المساحة ، والمكان يجمع ما بين القعدة الصبح والنوم فيه بالليل ، ضيفي خامات مريحة واضاءة ناعمة عشان تعملي مساحة دافية وجذابة من غير ما تدفعي فلوس كتير.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.4

5- ثبتي رف معلق طويل فوق السرير:

ثبتي رف معق طويل فوق السرير ، ممكن حطي عليه زرع واي ديكورات انتي عايزاها او حاجات شخصية ليكي ، اختاري رف بألوان ناعمة ومحايدة ، وضيفي بطانية محبوكة سميكة لاضافة لمسة فخامة ، استخدمي مصادر اضاءة متعددة ، زي الاضواء الخيالية, مصابيح السرير الناعمة لخلق جو دافي ومريح.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.5

6- استخدمي الالوان المحايدة:

استخدمي الوان محايدة على الحيطة وللفرش لخلق شعور بالهدوء والوسع في المساحة ، استثمري في قطع مش هتبطل زي ترابيزة كلاسيكية جنب السرير ، استخدمي اغطية سرير متعددة الطبقات ومزيح مخدات بستايلات مختلفة ، مع التركيز على الاقمشة عالية الجودة بألوان هادية للحصول على مساحة اكبر ومريحة.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.6

7- استخدمي قطع اثاث بسيطة:

اختاري عناصر بسيطة وخطوط نضيفة زي ترابيزة بسيطة جنب السرير ، اختاري نظام الوان محايد وخفيف للحيطان والفرش عشان تدي انطباع بمساحة اكبر ، ضيفي مخدات مزخرفة ووحدة اضاءة كلاسيكية ، مع التركيز على الجودة بدل الكمية للحفاظ على الميزانية.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.7

8- علقي مرايات:

في غرفة النوم الصغيرة علقي مرايات عشان تعكس الضوء وتدي انطباع بمساحة اكبر ، والمرايا تعتبر بديل مناسب للميزانية بدل الاعمال الفنية اللي اسعارها غالية ، استخدمي خيارات التخزين الرأسية زي الارفف المعلقة ، عشان تحطي عليه اي قطع ديكور من غير ما تشغلي مساحة الارضية.ممكن كمان تضيفي مكتب معلق لتوفير مساحة للعمل والتخزين ، اختاري الوان خفيفة ومحايدة مع ملايات بيضا وتفاصيل ناعمة لخلق شعور هادي ومريح مع الحفاظ على الميزانية.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.8

9- استخدمي سرير بدورين:

من اكتر الحاجات الموفرة للمساحة في غرفة النوم الصغيرة هو السرير بدورين ، اختاري معاه ورق حائط جذاب عشان يبقى في نقطة محورية ورا السرير وهيديكي عمق للمكان ، استخدمي خامات مريحة وسجادة مشعرة لاضافة الدفء والراحة للمكان ، مع الحفاظ على البساطة والاناقة.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.9

10- ضيفي ستاير لزيادة الارتفاع:

ضيفي ستاير من السقف للارض لجذب العين لاعلى ، وده هيخلق وهم الارتفاع والاتساع للمكان ، استخدمي الوان فاتحة للفرش والحيطان لاضافة شعور بالراحة والوسع ، استخدمي قطع اثاث متعددة الاغراض ، زي خزانة صغيرة تقدري تستخدميها كترابيزة جنب السرير لتوفير المساحة والفلوس.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.10

11- استخدام فن الحائط:

خلي غرفة النوم الصغيرة مثيرة للاهتمام باستخدام فنون الحائط عن طريق اختيار قطعة كبيرة وجريئة كقطعة مركزية للغرفة لجذب الانتباه ، ووازني بين من الوان الحاجات اللي هتعلقيها وبين لون الحيطة لاضافة عمق للمكان ، استتخدمي مزيج من اغطية السرير والمخدات الانيقة بأسعار معقولة لاضافة الفخامة للمكان ، وتكملة التصميم وخلق مظهر متماسك ومترابط.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.11

12- استمتعي بالدفء بالدمج بين الغامق والفاتح:

احصلي على الراحة من خلال لون حيطة غامق وستاير وفرش فاتح ، اختاري ضهر سرير بسيط مع سجادة بألوان محايدة ، استخدمي اضاءة ناعمة لخلق جو مريح ودافي.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.12

13- زيادة المساحة الرأسية:

زودي من المساحة الرأسية عن طريق تركيب أرفف حائط من الارض للسقف عشان تبعدي الكتب والديكورات عن الارض وتنظميها ، ممكن تركبي مصابيح صغيرة على الارفف للحصول على اضاءة اضافية واجواء مريحة ، علقي لوحات جدارية عمودية لافة للنظر لجذب الانتباه لاعلى ، ده هيساعد على تعزيز ارتفاع الغرفة ، اختاري نظام الوان احادي اللون مع درجات مختلفة من نفس اللون لخلق مظهر سلس وواسع.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.13

14- عمل حيطة مميزة:

اعملي حيطة مميزة ومختلفة في المكان بالطلاء والالواح ، واختاري قطع اثاث بسيطة وكلاسيكية تكملك الحيطة ، ضيفي بعض المخدات المميزة والاضاءة الناعمة لاضافة دفء للمكان.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.14

15- اختاري اللون الرمادي والابيض الفرنسي:

اختاري مخطط الالوان الفرنسي الرمادي والابيض ، باستخدام درجة لون هادية للحيطة ، كملي اللون الرمادي بمفروشات وديكورات باللون الابيض الناصع لاضافة وسع للمكان ، ضيفي اضاءة مثبتة على الحيطة واكسسوارات انيقة وبسيطة تكمل لوحة الالوان المحايدة للمكان.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.15

16- استخدمي اطار سرير بلاتفورم:

اختاري اطار سرير بلاتفورم لمظهر عصري وتقليل التكاليف في نفس الوقت ، واستخدمي المساحة اللي تحت السرير للتخزين ، حافظي على نظام الالوان المحايدة مع درجات من اللون الرمادي والابيض لعمل غرفة بسيطة ومريحة ، ضيفي بعض قطع فنية بسيطة على الحيطة وسجادة منقوشة عشان تكملي التصميم الانيق بسعر مش مكلف.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.16

17- استخدمي الالوان الكريمية:

للحصول على غرفة نوم هادية ومريحة استخدمي لوحة الوان كريمية ، باستخدام درجات مختلفة للفرش والحيطان والديكور لخلق مظهر ناعم ومتماسك ، ضيفي فانوس ورقي كبير لاضاءة مميزة وانيقة واقتصادية في نفس الوقت ، اختاري اثاث بسيط وعملي ، وضيفي لمسة من الاناقة بمخدات فخمة وغطا سرير مزخرف.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.17

18- ضيفي البهجة للغرفة باستخدام اللون الابيض:

لخلق مظهر مريح وانيق لغرفة النوم الصغيرة ومن غير تكلفة ركزي على الحلول الصديقة للميزانية زي لوحة الالوان البيضا المحايدة ، الابيض بيضيف لمسة من الاناقة ، واللمسات الوردي الناعمة بتضيف الدفء للمكان.اضافة الاقمشة المريحة زي غطا بالفرو الصناعي بيعلي المظهر ، وبيخلي الغرفة تبان فاخرة وجذابة ، وممكن تزودي المساحة باستخدام ارفف مدمجة غير مكلفة لعرض قطع الديكور عليها والحفاظ على تنظيم المساحة بميزانية محدودة.

افكار لديكور غرفة النوم الصغيرة.18

عناصر ديكور منزلية اقتصادية لغرفة النوم الصغيرة:

1- ورق حائط قابل للتقشير واللصق:

بيضيف عمق للحيطة من غير ما يبقى دايم تقدري تشيليه وتحطيه زي ما انتي عايزة.

2- الرفوف المعلقة:

هيوفر مساحة للتخزين والعرض من غير ما تشغل مساحة الارضية.

3- حامل جنب السرير:

هيخلق مكان لتوفير المساحة للكتب والنضارات والحاجات الصغيرة.

4- مصابيح مثبتة على الحيطة:

هيوفرلك المساحة على الترابيزات اللي جنب السرير مع اضافة اجواء مريحة.

5- سلال التخزين:

ممتازة للتنظيم واخفاء الفوضى بشكل انيق.

6- المخدات المزخرفة:

بتضيف اللون والملمس للسرير او الكرسي.

7- خطافات فوق الباب:

بتستخدم مساحة الباب لتعليق الملابس او الاكسسوارات او قطع الديكور.

8- وحدة تخزين قابلة للطي:

ممكن تستخدميه ككرسي, مخزن, مسند للقدمين.

9- قطع اثاث متعددة الوظائف:

زي الفوتون او الكنبة النهارية اللي بتتقلب سرير وتقدري تستخدميها للقعدة والنوم.

10- اعملي حاجات فنية بايدك:

صممي عملك الفني الخاص باستخدام مواد زي الطلاء والقماش للحصول على لمسة ديكور شخصية.