ليه غسل الوجه مرة واحدة في اليوم كافي جدا للبشرة!

مع هوس روتين والعناية بالبشرة للوصول لبشرة مثالية ، ممكن تبان فكرة غسل البشرة مرة واحدة في اليوم مش منطقية ، ولكن مع ذلك دكاترة الجلدية وخبراء العناية بالبشرة بدأوا في الدعوة للنهج الاكتر بساطة ، والحقيقة ان تنضيف البشرة مرة واحدة في اليوم بس هيساعد في الحفاظ على شباب بشرتك لفترة اطول.
1- الحفاظ على الزيوت الطبيعية:
البشرة بتنتج زيوت طبيعية المعروفة باسم "الزهم" واللي بتلعب دور مهم في الحفاظ على صحة البشرة ، وغسل الوجه عدد مرات كتير في اليوم ممكن يجرد بشرتك من الزيوت الاساسية ، وده هيأدي لجفاف وتهيج البشرة ، وممكن يخلي بشرتك دهنية ويسبب حب الشباب لان بشرتك هتحاول التعويض عن الجفاف ده بانتاج زيوت اكتر.
2- تقليل التهيج والحساسية:
كتير من منظفات البشرة وخصوصا اللي بتحتوي على مكونات نشطة وعطور ، ممكن تبقى قاسية على البشرة ، وغسل بشرتك اكتر من مرة في اليوم ممكن يأدي لظهور التجاعيد المبكرة ، لانه هيخلي بشرتك تعاني من الشد المفرط.
بالاضافة انه ممكن يزود من خطر التهيج ويأدي للاحمرار والالتهاب وردود الفعل التحسسية ، ولكن لما تقتصر عملية التنضيف على مرة واحدة في اليوم انتي كده بتقللي من التعرض للمكونات المهيجة المحتملة وهتدي بشرتك وقت للتعافي والتجدد.
3- تبسيط روتينك:
هيبسط لك روتين العناية بالبشرة بتاعك ، لو غسلتي وشك مرة واحدة في اليوم ، ويفضل تكون بالليل لازالة المكياج والاوساخ اليومية ، انتي تقدري تبسطي روتينك من غير ما تضري بشرتك ، الروتين البسيط هيخلي العناية ببشرتك اقل صعوبة وهتداومي عليه اكتر على المدى الطويل.
4- السماح للبشرة بالاصلاح بالليل:
البشرة بيحصلها عملية اصلاح طبيعية اثناء النوم ، والتنضيف المفرط ممكن يأدي لتعطيل دورة تجديد البشرة ، لما تغسلي بشرتك الصبح وبالليل ده هيزيل الخلايا الاساسية اللي محتاجاها بشرتك لعملية الشفاء.
لكن لو نضفتي بشرتك مرة واحدة في اليوم ، واللي يفضل تكون بالليل ، هتسمحي لبشرتك بالتركيز على تجديد شبابها بشكل مستمر ، وخلال فترة الليل البشرة بتمتص العلاجات والمرطبات بشكل اكتر فعالية ، وده هيأدي لبشرة نضرة الصبح.
5- اتباع الايقاع الطبيعي لبشرتك:
بالظبط زي ما الجسم ليه ايقاع ، بشرتك كمان ليها دورة طبيعية بتستجيب للعوامل البيئية ، وغسل الوجه اكتر من مرة في اليوم ممكن انه يعطل الايقاع ده ، وده هيخلي من الصعب على بشرتك انها تشتغل بشكل مثالي ، لكن لما تلتزمي بروتين تنظيف البشرة مرة واحدة في اليوم ، فانتي كده بتحترمي العمليات الطبيعية لبشرتك وبتسمحي لها بالتكيف مع بيئتها.
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