تنضيف البشرة في البيت بمكونات طبيعية

النهاردة هنشارك معاكم 5 خطوات اساسية لتنضيف البشرة ، تقدري تعمليها في البيت باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك ، وكل المكونات مناسبة لكل انواع البشرة ، بما فيهم كمان البشرة الحساسة.

- الخطوة 1: التنضيف

1- اول حاجة خدي قطعة قطن وحطي عليها كام نقطة من ماء ميسيلار.

2- امسحي بشرتك بالقطنة دي لازالة اي اثار مكياج او اوساخ زيتية في المسام.

3- بعدها نضفي بشرتك بمنظف طبيعي تحضريه بنفسك ، هتحتاجي بس شوية من طين البشرة ، ضيفي له 1 معلقة صغيرة عسل وشوية ماية ورد بحيث الخليط يكون سائل ، وكده المنظف هيكون جاهز للاستخدام.

4- حطيه على بشرتك وافركيه لمدة دقيقتين ، وبعدها سيبيه على بشرتك لمدة دقيقتين كمان ، وبعدها اشطفيه بماية باردة.

لو بشرتك جافة ممكن تستخدمي خليط العسل واللبن على بشرتك كمنظف.

- الخطوة 2: البخار

اعملي جلسة بخار لبشرتك لمدة 5 دقايق ، ده هيساعد على فتح مسام بشرتك ، وده هيخلي عملية التنضيف اكتر فعالية.

تنضيف البشرة بمكونات طبيعية.1

- الخطوة 3: التقشير

1- حضري مقشر طبيعي بخلط ½ كوباية لبن مع 3 معالق كبيرة شوفان مطحون ، امزجي المكونات مع بعض وكده المقشر يبقى جاهز.

2- وزعي الخليط على بشرتك ، وافركيه بحركات دائرية تصاعدية لمدة كام دقيقة.

3- وسيبيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية.

- الخطوة 4: الماسك

1- في طبق اخلطي 2 معلقة كبيرة من دقيق الحمص ، مع شوية من الكركم المطحون.

2- بالنسبة للبشرة الجافة ضيفي لبن ، ولو بشرتك دهنية استخدمي اللبن الرايب ، وامزجي المكونات مع بعض كويس.

3- وزعي الخليط على وشك ورقبتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية.

الخطوة 5: الترطيب

الخطوة الاخيرة هي ترطيب بشرتك وحبس الرطوبة فيها ، ولتحقيق ده استخدمي كام نقطة من سيروم النياسيناميد وحمض الهيالورونيك وزعيه على بشرتك ، بعدها حطي كريم مرطب بيحتوي على الماية مناسب لنوع بشرتك ، وكده نبقى خلصنا.