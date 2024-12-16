تنضيف البشرة في البيت بمكونات طبيعية

النهاردة هنشارك معاكم 5 خطوات اساسية لتنضيف البشرة ، تقدري تعمليها في البيت باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك ، وكل المكونات مناسبة لكل انواع البشرة ، بما فيهم كمان البشرة الحساسة.
- الخطوة 1: التنضيف
1- اول حاجة خدي قطعة قطن وحطي عليها كام نقطة من ماء ميسيلار.
2- امسحي بشرتك بالقطنة دي لازالة اي اثار مكياج او اوساخ زيتية في المسام.
3- بعدها نضفي بشرتك بمنظف طبيعي تحضريه بنفسك ، هتحتاجي بس شوية من طين البشرة ، ضيفي له 1 معلقة صغيرة عسل وشوية ماية ورد بحيث الخليط يكون سائل ، وكده المنظف هيكون جاهز للاستخدام.
4- حطيه على بشرتك وافركيه لمدة دقيقتين ، وبعدها سيبيه على بشرتك لمدة دقيقتين كمان ، وبعدها اشطفيه بماية باردة.
لو بشرتك جافة ممكن تستخدمي خليط العسل واللبن على بشرتك كمنظف.
- الخطوة 2: البخار
اعملي جلسة بخار لبشرتك لمدة 5 دقايق ، ده هيساعد على فتح مسام بشرتك ، وده هيخلي عملية التنضيف اكتر فعالية.
- الخطوة 3: التقشير
1- حضري مقشر طبيعي بخلط ½ كوباية لبن مع 3 معالق كبيرة شوفان مطحون ، امزجي المكونات مع بعض وكده المقشر يبقى جاهز.
2- وزعي الخليط على بشرتك ، وافركيه بحركات دائرية تصاعدية لمدة كام دقيقة.
3- وسيبيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية.
- الخطوة 4: الماسك
1- في طبق اخلطي 2 معلقة كبيرة من دقيق الحمص ، مع شوية من الكركم المطحون.
2- بالنسبة للبشرة الجافة ضيفي لبن ، ولو بشرتك دهنية استخدمي اللبن الرايب ، وامزجي المكونات مع بعض كويس.
3- وزعي الخليط على وشك ورقبتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية.
الخطوة 5: الترطيب
الخطوة الاخيرة هي ترطيب بشرتك وحبس الرطوبة فيها ، ولتحقيق ده استخدمي كام نقطة من سيروم النياسيناميد وحمض الهيالورونيك وزعيه على بشرتك ، بعدها حطي كريم مرطب بيحتوي على الماية مناسب لنوع بشرتك ، وكده نبقى خلصنا.
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