طريقة تعطير الحمام بخطوات بسيطة لإضفاء رائحة منعشة ومميزة

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رياض - احمد صلاح - طريقة تعطير الحمام يكثر استخدام الحمام ولهذا نلاحظ تراكم الجراثيم والبكتيريا بداخله، مما ينتج عنه انتشار روائح كريهة بداخله، وهذا ينفر جميع الأفراد من دخوله، لذلك يجب الاهتمام بتنظيف الحمام أول بأول وتعطيره، ويمكن استبدال المعطرات الجاهزة المكلفة، بمعطرات منزلية واقتصادية، ولها روائح رائعة، وسوف نتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

طريقة تعطير الحمام

إن تعطير الحمام من الأمور التي يجب الاهتمام بها، وذلك للقضاء على الروائح الكريهة، ويمكن تحضير بعض المعطرات في المنزل، باستخدام مواد طبيعية وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

استخدام الزيوت العطرية

إن الزيوت العطرية لها نتائج فعالة عند استخدامها في التعطير سواء الحمام أم غيره من الغرف الأخرى.

وما يميز الزيوت العطرية أن لها العديد من الروائح المختلفة، فمنها الياسمين، والمسك، واللافندر، والنعناع وغيرهم كثيرًا.

بعد ذلك يتم استخدامه عن طريق وضعه في زجاجة رذاذ نظيفة ورشه في الحمام، أو وضعه على القطن وتوزيعه في جميع أركان الحمام.

خليط الخل وبيكربونات الصوديوم

يساعد خليط الخل وبيكربونات الصوديوم في القضاء على الروائح الكريهة، وكذلك القضاء على الأوساخ والبقع والمحافظة على نظافة المكان.

يتم تحضيره عن طريق خلط ملعقتان كبيرتان من مسحوق بيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من الخل الأبيض.

بعد ذلك يتم ووضع هذا الخليط في زجاجة نظيفة، ورشه في أركان الحمام.

أسباب الروائح الكريهة في الحمام

بالإضافة الى كثرة استخدام الحمام يوميًا، فهناك الكثير من الأسباب الأخرى التي ينتج عنها انبعاث روائح كريهة في الحمام وتتمثل أهم وأبرز هذه الأسباب فيما يلي: