اكتشفي سحر الكريسماس في دبي: انشطة ماتتفوتش

دبي بتحتفل بموسم الكريسماس بطريقة مدهشة كل سنة ، بتتنوع ما بين الفعاليات المتعة, الاسواق الشتوية ، والاجواء الساحرة اللي بتضيف طابع فريد ومميز على الوقت ده من السنة ، تابعي معانا المقال بتاعنا واتعرفي على بعض الطرق اللي بتخلي موسم الكريسماس في دبي ساحر.

1- اسواق الكريسماس:

كتير من الاماكن بتتزين بأسواق الكريسماس التقليدية اللي بتحتوي على اكشاك بتقدم الهدايا, الحلويات, المشروبات الشتوية ، ومن اشهر الاسواق دي ، سوق مدينة الجميرا, سوق حديقة زعبيل ، اللي تقدري تستمتعي فيهم بالاجواء مع عروض موسيقية وانشطة للاطفال.

2- التمشية في المناطق المزينة بالاضواء:

دبي عادة بتتزين بأضواء وزينة كريسماس ساحرة ، خصوصا في المولات زي دبي مول, مول الامارات, وذا بيتش في جي بي آر ، اللي بيتم فيها عرض اشجار الكريسماس العملاقة والديكورات المبهرة والعروض البصرية اللي بتضيف اجواء ساحرة للمكان.

3- منتجعات التزلج:

على الرغم من ان دبي بتقع في منطقة صحراوية ، الا انه تقدروا تستمتعوا بجو الكريسماس التلجي في منتجعات التزلج ، زي "سكي دبي" في مول الامارات ، اللي هتقدروا فيه تلعبوا بالتلج, وممارسة التزلج ، وحتى مقابلة البطاريق وتعيشي في اجواء الكريسماس التلجية.

4- فعاليات عائلية والعاب نارية:

خلال موسم الاعياد ، بتقدم دبي مجموعة من الفعاليات العائلية ، زي عروض السيروك, العروض المسرحية الخاصة بالكريسماس, الالعاب النارية في بعض الاماكن زي برج خليفة ومنطقة الواجهة البحرية.

5- عشاء الكريسماس في المطاعم الفاخرة:

كتير من المطاعم والفنادق الفاخرة في دبي بتقدم وجبات خاصة بالكريسماس ، وبيتم عمل وجبات تقليدية زي الديك الرومي والحلويات الخاصة بالكريسماس.

6- حضور العروض الحية:

في مسارح دبي بيتم عمل عروض مسرحية خاصة بموسم الاعياد ، زي The nutcracker, Christmas carols ، وده بيضيف طابع فني واحتفالي على موسم الكريسماس.

7- الاحتفال في الحدائق الترفيهية:

حدائق دبي الترفيهية زي دبي باركس آند ريزورتس ، وليجولاند دبي بيقدموا فعاليات خاصة بالكريسماس ، بتشمل عروض ترفيهية وديكورات احتفالية.

8- استكشاف قرى الشتا:

بعض الاماكن زي بلوواترز ، وسيتي ووك ، بتقدم "قرى الشتا" اللي تقدري تتمشي فيه بين الاكشاك اللي بتقدم هدايا الكريسماس ، وممارسة التزلج في ساحات صغيرة ، اللي بيخلق اجواء شتوية ممتعة في قلب دبي.

بالانشطة والاجواء الاحتفالية دي ، بتخلي دبي وجهة فريدة لتجربة موسم الكريسماس ، اللي بيجمع ما بين الثقافة العالمية مع الاجواء العائلية الدافية لضمان اوقات ممتعة ومميزة في موسم الاعياد.