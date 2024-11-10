طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

القرنبيط من الاكلات النباتية اللذيذة وسريعة التحضير ، وهو من الاطعمة المغذية اللي بتحتوي على كتير من الفوايد الصحية ، والنهاردة هنشوف مع بعض اكتر من طريقة لتحضير القرنبيط المقلي هتخليه يطلع معاكي مقرمش ومن غير ما يشرب زيت ، وكمان طريقة عمل صوصات تقدميها معاه.
الطريقة 1:
المكونات:
- ثمرة قرنبيط.
- 2 كوباية دقيق.
- 1 كوباية نشا.
- 1 كوباية بقسماط.
- 2 معلقة كبيرة بيكنج بودر.
- ثوم مفروم.
- شبت وكزبرة خضرا مفرومين.
- ملح.
- فلفل اسود.
- كمون.
- شطة.
- كركم.
- بابريكا.
- كزبرة ناشفة.
طريقة التحضير:
1- لسلق القرنبيط ، قطعيه وردات ، وفي حلة كبيرة ضيفي الماية ومعاها ملح وكمون ، واسلقي القرنبيط لمدة 5 دقايق تقريبا ، وبعدها طلعيه من الماية في طبق على جنب وسيبيه يبرد ونحضر التتبيلة.
2- لتحضير التتبيلة ، اخلطي الدقيق والنشا والبقسماط والبيكنج بودر وضيفي لهم التوابل (ملح, فلفل الاسود, كركم, كزبرة ناشفة, كمون, شطة, بابريكا) ، واقسمي الخليط على بولتين.
3- في بولة واحدة منهم ضيفي ماية للمقادير الجافة اللي خلطناها لحد ما تبقى عجينة سايلة.
4- اخلطي الثوم مع الكزبرة الناشفة والملح والكزبرة الخضرا والشبت ، وافرميهم مع بعض ، وضيفيهم للخليط السايل وقلبيهم مع بعض كويس.
5- اغمسي القرنبيط في العجينة السايلة وبعدين في الخليط الجاف ، وحمريه في زيت غزير سخن.
6- طلعيه على ورق مطبخ لامتصاص اي زيوت زيادة ، وحطيه في طبق التقديم ، وقدميه مع صلصة الطحينة او صوص الرانش او اي نوع صوص تفضليه.
- الطريقة 2:
المكونات:
- ثمرة قرنبيط.
- 5 بيضات.
- 2 كوباية دقيق.
- 1 كوباية لبن.
- 2 معلقة كبيرة نشا.
- 1 معلقة كبيرة خل.
- 1 معلقة صغيرة ثوم مفروم.
- 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
- حزمة كزبرة خضرا وشبت.
- التوابل (ملح, كمون, فلفل اسود, كزبرة ناشفة, بهارات مشكلة, بابريكا, شطة).
طريقة التحضير:
1- قطعي ثمرة القرنبيط واسلقيها في ماية مضاف ليها ملح وكمون لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها طلعيه في طبق وسيبيه يبرد.
2- لتحضير التتبيلة ، في طبق كبير اخلطي البيض, اللبن, وكل التوابل ، وقلبيهم كويس مع بعض ، بعدين ضيفي الدقيق, النشا, البيكنج وقلبي الخليط كويس ، وضيفي حزمة الشبت والكزبرة الخضرا, الخل, الثوم المفروم ، وقلبيهم كويس لحد ما الخليط يبقى شبه عجينة الكيكة السايلة.
3- اغمسي كل قطعة قرنبيط في التتبيلة ، وحمريها في زيت غزير سخن ، وطلعيها على ورق مطبخ.
4- حطيه في طبق التقديم وزينيه ببقدونس مفروم ، وقدميه مع اي صوص تفضليه.
- كرسبي بافلو قرنبيط:
مكونات القرنبيط:
- 1 ثمرة قرنبيط متقطعة قطع متوسطة.
- 2 كوباية بقسماط.
- 1 كوباية كورن فليكس مجروش لقطع صغيرة جدا.
- ½ كوباية دقيق.
- 1 كوباية لبن.
- 3 معلقة كبيرة باربكيو صوص.
- 1 معلقة صغيرة ملح.
- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
- 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.
- 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة.
- 1 معلقة صغيرة ريحان مجفف.
- 1 معلقة صغيرة بقدونس مجفف.
مكونات صوص البافلو:
- 4 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.
- 1 كوباية اي نوع صوص حار تفضليه.
- ½ معلقة صغيرة ورشسترشاير صوص.
- ¼ معلقة صغيرة تاباسكو صوص.
طريقة التحضير:
1- لتحضير القرنبيط ، سخني الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية ، وهاتي صينية بطنيها بورق زبدة.
2- في طبق اخلطي اللبن, الدقيق, الثوم البودر, الملح, الفلفل الاسود, الريحان البابريكا المدخنة ، وقلبيهم مع بعض ، وسيبي الخليط على جنب.
3- في كيس زيبلوك حطي الكورن فليكس والبقسماط مع بعض ورجي الكيس عشان تخلطيهم مع بعض كويس.
4- دلوقتي اغمسي قطع القرنبيط في خليط اللبن والدقيق وهزيها عشان تتخلصي من اي خليط زيادة عليها ، وبعدها حطي القرنبيط في الكيس في خليط الكورن فليكس والبقسماط ، رجيهم مع بعض عشان الخليط يغلف قطع القرنبيط كلها كويس ، بعدها رصي قطع القرنبيط جنب بعض في الصينية.
5- دخلي القرنبيط الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة او لحد ما لونه يبقى بني دهبي ومقرمش ، ولو لقتيه لسه مش مقرمش كفاية ، شغلي الشواية واخبزية لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، واثناء الوقت ده هنحضر صوص البافلو.
6- لتحضير البافلو صوص ، اخلطي كل مكونات الصوص في طاسه ، وحطيه على نار متوسطة وقلبيه لحد ما يبدأ يغلي ، قللي النار عليه لمتوسطة لمنخفضة ، وسيبيه يغلي على نار هادية لمدة 2 – 3 دقايق مع التقليب ، وضيفي عليه صوص الباربكيو.
7- بعد ما القرنبيط يتحمر طلعيه من الفرن ، وحطيه في صوص البافلو وقلبيه كويس لحد ما الصوص يغطي كل قطع القرنبيط.
8- حطيه في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم.
- طريقة عمل صوص الطماطم:
المكونات:
- 2 حبة طماطم.
- فصين ثوم.
- ½ قرن فلفل حار مفروم.
- بصلة خضرا.
- 2 معلقة كبيرة بقدونس وكزبرة وشبت مفرومين.
- 2 معلقة خل.
- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
- 1 معلقة صغيرة كمون.
- 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- 1 معلقة صغيرة ملح.
- 2 معلقة زيت زيتون.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير:
1- قطعي الطماطم قطع صغيرة جدا او ابشريها.
2- افرمي البصل الاخضر ناعم وضيفيه للطماطم.
3- ضيفي الشبت, البقدونس, الكزبرة الخضرا.
4- ضيفي التوابل والخل وعصير الليمون, زيت الزيتون, الثوم المفروم والفلفل الحار المفروم.
5- قلبي كل المكونات مع بعض كويس ، وقدميه مع القرنبيط.
- كوكتيل صوص:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة مايونيز.
- 1 معلقة كبيرة كاتشب.
- ½ معلقة صغيرة مسطردة (خردل).
- ½ معلقة صغيرة ثوم بودر ، وتقدري تضيفي اي توابل نفضليها.
الطريقة:
في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض كويس وقلبيهم ، وكده الصوص يبقى جاهز للتقديم مع القرنبيط.
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