طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

القرنبيط من الاكلات النباتية اللذيذة وسريعة التحضير ، وهو من الاطعمة المغذية اللي بتحتوي على كتير من الفوايد الصحية ، والنهاردة هنشوف مع بعض اكتر من طريقة لتحضير القرنبيط المقلي هتخليه يطلع معاكي مقرمش ومن غير ما يشرب زيت ، وكمان طريقة عمل صوصات تقدميها معاه.

الطريقة 1:

المكونات:

- ثمرة قرنبيط.

- 2 كوباية دقيق.

- 1 كوباية نشا.

- 1 كوباية بقسماط.

- 2 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

- ثوم مفروم.

- شبت وكزبرة خضرا مفرومين.

- ملح.

- فلفل اسود.

- كمون.

- شطة.

- كركم.

- بابريكا.

- كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير:

1- لسلق القرنبيط ، قطعيه وردات ، وفي حلة كبيرة ضيفي الماية ومعاها ملح وكمون ، واسلقي القرنبيط لمدة 5 دقايق تقريبا ، وبعدها طلعيه من الماية في طبق على جنب وسيبيه يبرد ونحضر التتبيلة.

2- لتحضير التتبيلة ، اخلطي الدقيق والنشا والبقسماط والبيكنج بودر وضيفي لهم التوابل (ملح, فلفل الاسود, كركم, كزبرة ناشفة, كمون, شطة, بابريكا) ، واقسمي الخليط على بولتين.

3- في بولة واحدة منهم ضيفي ماية للمقادير الجافة اللي خلطناها لحد ما تبقى عجينة سايلة.

4- اخلطي الثوم مع الكزبرة الناشفة والملح والكزبرة الخضرا والشبت ، وافرميهم مع بعض ، وضيفيهم للخليط السايل وقلبيهم مع بعض كويس.

5- اغمسي القرنبيط في العجينة السايلة وبعدين في الخليط الجاف ، وحمريه في زيت غزير سخن.

6- طلعيه على ورق مطبخ لامتصاص اي زيوت زيادة ، وحطيه في طبق التقديم ، وقدميه مع صلصة الطحينة او صوص الرانش او اي نوع صوص تفضليه.

- الطريقة 2:

المكونات:

- ثمرة قرنبيط.

- 5 بيضات.

- 2 كوباية دقيق.

- 1 كوباية لبن.

- 2 معلقة كبيرة نشا.

- 1 معلقة كبيرة خل.

- 1 معلقة صغيرة ثوم مفروم.

- 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

- حزمة كزبرة خضرا وشبت.

- التوابل (ملح, كمون, فلفل اسود, كزبرة ناشفة, بهارات مشكلة, بابريكا, شطة).

طريقة التحضير:

1- قطعي ثمرة القرنبيط واسلقيها في ماية مضاف ليها ملح وكمون لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها طلعيه في طبق وسيبيه يبرد.

2- لتحضير التتبيلة ، في طبق كبير اخلطي البيض, اللبن, وكل التوابل ، وقلبيهم كويس مع بعض ، بعدين ضيفي الدقيق, النشا, البيكنج وقلبي الخليط كويس ، وضيفي حزمة الشبت والكزبرة الخضرا, الخل, الثوم المفروم ، وقلبيهم كويس لحد ما الخليط يبقى شبه عجينة الكيكة السايلة.

3- اغمسي كل قطعة قرنبيط في التتبيلة ، وحمريها في زيت غزير سخن ، وطلعيها على ورق مطبخ.

4- حطيه في طبق التقديم وزينيه ببقدونس مفروم ، وقدميه مع اي صوص تفضليه.

القرنبيط المقلي المقرمش.1

- كرسبي بافلو قرنبيط:

مكونات القرنبيط:

- 1 ثمرة قرنبيط متقطعة قطع متوسطة.

- 2 كوباية بقسماط.

- 1 كوباية كورن فليكس مجروش لقطع صغيرة جدا.

- ½ كوباية دقيق.

- 1 كوباية لبن.

- 3 معلقة كبيرة باربكيو صوص.

- 1 معلقة صغيرة ملح.

- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

- 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.

- 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة.

- 1 معلقة صغيرة ريحان مجفف.

- 1 معلقة صغيرة بقدونس مجفف.

مكونات صوص البافلو:

- 4 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

- 1 كوباية اي نوع صوص حار تفضليه.

- ½ معلقة صغيرة ورشسترشاير صوص.

- ¼ معلقة صغيرة تاباسكو صوص.

طريقة التحضير:

1- لتحضير القرنبيط ، سخني الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية ، وهاتي صينية بطنيها بورق زبدة.

2- في طبق اخلطي اللبن, الدقيق, الثوم البودر, الملح, الفلفل الاسود, الريحان البابريكا المدخنة ، وقلبيهم مع بعض ، وسيبي الخليط على جنب.

3- في كيس زيبلوك حطي الكورن فليكس والبقسماط مع بعض ورجي الكيس عشان تخلطيهم مع بعض كويس.

4- دلوقتي اغمسي قطع القرنبيط في خليط اللبن والدقيق وهزيها عشان تتخلصي من اي خليط زيادة عليها ، وبعدها حطي القرنبيط في الكيس في خليط الكورن فليكس والبقسماط ، رجيهم مع بعض عشان الخليط يغلف قطع القرنبيط كلها كويس ، بعدها رصي قطع القرنبيط جنب بعض في الصينية.

5- دخلي القرنبيط الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة او لحد ما لونه يبقى بني دهبي ومقرمش ، ولو لقتيه لسه مش مقرمش كفاية ، شغلي الشواية واخبزية لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، واثناء الوقت ده هنحضر صوص البافلو.

6- لتحضير البافلو صوص ، اخلطي كل مكونات الصوص في طاسه ، وحطيه على نار متوسطة وقلبيه لحد ما يبدأ يغلي ، قللي النار عليه لمتوسطة لمنخفضة ، وسيبيه يغلي على نار هادية لمدة 2 – 3 دقايق مع التقليب ، وضيفي عليه صوص الباربكيو.

7- بعد ما القرنبيط يتحمر طلعيه من الفرن ، وحطيه في صوص البافلو وقلبيه كويس لحد ما الصوص يغطي كل قطع القرنبيط.

8- حطيه في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم.

كرسبي بافلو قرنبيط

- طريقة عمل صوص الطماطم:

المكونات:

- 2 حبة طماطم.

- فصين ثوم.

- ½ قرن فلفل حار مفروم.

- بصلة خضرا.

- 2 معلقة كبيرة بقدونس وكزبرة وشبت مفرومين.

- 2 معلقة خل.

- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

- 1 معلقة صغيرة كمون.

- 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

- 1 معلقة صغيرة ملح.

- 2 معلقة زيت زيتون.

- عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

1- قطعي الطماطم قطع صغيرة جدا او ابشريها.

2- افرمي البصل الاخضر ناعم وضيفيه للطماطم.

3- ضيفي الشبت, البقدونس, الكزبرة الخضرا.

4- ضيفي التوابل والخل وعصير الليمون, زيت الزيتون, الثوم المفروم والفلفل الحار المفروم.

5- قلبي كل المكونات مع بعض كويس ، وقدميه مع القرنبيط.

صوص الطماطم

- كوكتيل صوص:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة مايونيز.

- 1 معلقة كبيرة كاتشب.

- ½ معلقة صغيرة مسطردة (خردل).

- ½ معلقة صغيرة ثوم بودر ، وتقدري تضيفي اي توابل نفضليها.

الطريقة:

في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض كويس وقلبيهم ، وكده الصوص يبقى جاهز للتقديم مع القرنبيط.