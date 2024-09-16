ضعيها على كوب واحد من الشاي جسمك يتحول لماكينة حرق والتخلص من دهون الكرش والبطن نهائياً.. ناسف الدهون

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رياض - احمد صلاح - تعتبر النباتات العشبية أفضل اختيار للوقاية من الأمراض لكثرة مشاكل الادوية الكيميائية، حيث تمتلك الأعشاب عناصر غذائية مهمة، وتساهم في علاج كثير من الأمراض كما ينصح بتناولها بشكل مستمر للحصول علي نتيجة أفضل ومنها أوراق النعناع يتميز هذا النبات برائحة قوية وأيضاً مذاق لذيذ، ويساعد بشكل كبير في العلاج من أمراض الجهاز الهضمي، لكن يجب الحذر من تناوله بكميات كبيرة لأنه قد يسبب

مشكلات صحية في بعض الأحيان.

يعمل على حرق الدهون لأنه يقوم بدور منشط للإنزيمات الهاضمة، ويزيد من امتصاص الأملاح وأيضاً المعادن.

يفيد المرضعات بشكل كبير لأنه يخفف الألم الناتج عن الرضاعة.

يعمل على عدم التقيؤ والغثيان المستمر الناجم عن مشاكل بالمعدة.

يعالج أعراض نزلات البرد مثل احتقان الأنف والتهابات الفم.

تناوله أو استنشاق رائحة النعناع القوية يُحسن من الحالة المزاجية حيث أنه يزيد الشعور بالاسترخاء ويقلل من مستويات التوتر.

يعزز صحة القولون لأنه يساعد في تقليل اعراض انتفاخ القولون وتهيجه مثل آلام المعدة والإسهال، ووجود انتفاخات وغازات.

أضرار تناول كميات كبيرة من هذا النبات