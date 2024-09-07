أفضل خلطة لتلوين الشيب والشعر الأبيض في ساعه بطريقة طبيعية انسي الصبغات الضارة نهائيا

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رياض - احمد صلاح - وصفات معالجة الشعر من ظهور الشيب أو تغطية شيب الشعر كثيرة ومتعددة، وهذه الوصفات تحقق نتائج رائعة لأصحابها، كما أنها تعتمد على مكونات طبيعية خالصة موجودة في المنزل أو يمكنك شراؤها وتجهيزها،

وهذه الوصفات خالية من أي مكونات كيميائية قد تضر الشعر، بل بالعكس فهي تزيد من نعومة الشعر ولمعانه، والحناء من أكثر المكونات التي تدخل في صبغ الشعر، ونذكر لكم بعض هذه الوصفات من خلال المقالوصفة الحناء والكركم للشعر

يمكنك استخدام وصفة الحناء والكركم في صبغ الشعر من خلال النقاط التالية:

احضري وعاء وضعي به كوبين من الحناء مع ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم.

ضعي كوب من الماء البارد للمكونات.

قلبي المكونات جيدا الي أن تختلط.

اتركي الخليط يختمر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو.

وصفة الحناء لصبغ الشعر

احضري كمية مناسبة من الحناء وضعيها في وعاء مناسب الحجم.

ضعي لتر من الماء في إناء وارفعيه على النار حتى الغليان.

أضيفي الماء الساخن الي الحناء واخلطي جيدا.

وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

تعطيك هذه الطريقة شعر باللون البني الداكن.

وصفة الحناء والكركم والقهوة