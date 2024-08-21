انت الأن تتابع خبر 8 علامات تُشير إلى ضعف عضلة القلب قد تودي بحياتك.. تعرف عليها لقتي نفسك من الموت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل الأولى من ضعف عضلة القلب أو اعتلالها، قد لا تظهر أي أعراض.
ولكن عند تطور الحالة قد تبدأ بعض الأعراض بالظهور، وهي:
- 1. ضيق النفس مع المجهود أو حتى في أثناء الراحة.
- 2. تورم الرجلين أو الكاحلين أو حتى القدم.
- 3. تورم منطقة البطن، نتيجة لتراكم السوائل فيها.
- 4. السعال في أثناء الاستلقاء.
- 5. الإجهاد.
- 6. الإحساس بضربات القلب السريعة، أو الإحساس بدقاته، أو رفرفته.
- 7. آلام الصدر، أو الشعور بعدم الراحة والضغط فيه.
- 8. الدوار والدوخة والإغماء.