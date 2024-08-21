انت الأن تتابع خبر 8 علامات تُشير إلى ضعف عضلة القلب قد تودي بحياتك.. تعرف عليها لقتي نفسك من الموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل الأولى من ضعف عضلة القلب أو اعتلالها، قد لا تظهر أي أعراض.

ولكن عند تطور الحالة قد تبدأ بعض الأعراض بالظهور، وهي: