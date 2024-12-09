انت الان تتابع خبر شاهد .. بألذ خلطة حضري طاجن الفراخ بالبصل بصوص لذيذ ومختلف وبطعم أول مرة تدوقيه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر وجبة الفراخ من الوجبات الهامة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة و البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، ويمكنك تناول الفراخ بأكثر من طريقة مشوية أو مقلية، واليوم نعمل على تقديم طاجن الفراخ بالبصل المميز الغنى بالطعم الرائع مع الأرز الساخن، ويتم تحضير طاجن الفراخ بالبصل بطريقة سهلة بسيطة ومكونات اقتصادية غير مكلفة وبدون بذل أي مجهود.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

يمكنك الان تحضير طاجن الفراخ بالبصل داخل المنزل بطريقة سهلة كالتالي:

المكونات:

فرخة مقطعة إلى أربع قطع.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الكاري.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة ممتلئة من بهارات الدجاج.

أربعة من البصل المقطع شرائح.

خمس فصوص من الثوم.

ملعقة ممتلئة من الكاتشب.

ملعقتان ممتلئتان من ماء البصل.

ربع كوب من زيت الطعام.

ملعقتان ممتلئتان من الزبادي.

ملعقتان ممتلئتان من الخل الأبيض.

كوب ممتلئ من الماء الدافئ.

ملعقة من الكمون الناعم.

طريقة التحضير