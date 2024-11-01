شكرا لاهتمامك لمعرفة “تثبيت الان” تردد قناة SSC HD 1 الناقلة لمباراة النصر والهلال اليوم الجمعة في دورى روشن السعودي علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبحت مؤشرات البحث تتزايد في هذه الفترة لمعرفة تردد قناة SSC HD 1، وتعتبر قناة SSC هي الناقل الحصري لبطولة دورى روشن السعودي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالاضافة الي انها من القنوات التي تستخدم احدث الاساليب والمعدات التكنولوجية في نقل واخراج المباريات، ولاسيما وانها تعتمد علي مجموعة من المع خبراء التحليل في الوطن العربي والاستديوهات التحليلية المميزة، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وموعد مباراة النصر والهلال.

تردد قناة SSC HD 1

حالة من عمليات البحث الدائمة والمتكررة لمعرفة تردد قناة SSC HD 1، واعلنت قنوات SSC السعودية عن نقل مباراة النصر ضد الهلال اليوم في دورى روشن السعودي، كما انها من ابرز القنوات علي الساحة الرياضية والتي تعمل بشكل مجاني، وذلك من اجل تمكين الجمهور من متابعة جميع المباريات والبطولات بكل سهولة وبأعلي جودة ممكنة، هذا وقد جاء تردد القناة علي مدار النايل سات كالتالي:

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

قناة SSC HD 1 علي العرب سات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD.

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة النصر والهلال

تنتظر الجماهير الرياضية موعد مباراة النصر والهلال، حيث من المنتظر ان يستشيف ملعب المملكة ارينا اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 المواجهه النارية والمرتقبة والتي ستجمع بين النصر والهلال، وذلك في اطار منافسات الاسبوع التاسع من بطولة دورى روشن السعودي، هذا وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، وستكون المباراة بشكل حصري ومباشر عبر قنوات SSC علي الاقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعبر سات.