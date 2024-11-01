شكرا لاهتمامك لمعرفة “بجودة HD” تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 لمتابعة الافلام والبرامج المصرية علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم العديد من المتابعين والمحبين للسينما العربية للتعرف علي تردد قناة روتانا سينما، وخطفت قناة روتانا سينما الانظار في الايام الماضية وذلك من خلال عرضها لافلام الزمن الجميل والافلام المصرية والعربية التي يتابعها ملايين المشاهدين في الوطن العربي، هذا وتتميز القناة بمكتبة متنوعة من الافلام الخاصة بالنجوم المصرية والعربية والتي يمكن متابعتها في اي وقت علي مدار اليوم، وسنتعرف سويا عبر فقرات المقال التالية تردد قناة روتانا سينما علي النايل سات والعرب سات وكيفية تنزيل القناة علي جميع الريسيفرات.

تردد قناة روتانا سينما

أشتد التساؤل والبحث في هذه الاوقات للتعرف علي تردد قناة روتانا سينما، حيث تعد القناة من ضمن مجموعة روتانا السعودية والتي تنقل كافة الفعاليات والمحتويات المصرية والعربية، واشتهرت قناة روتانا سينما في هذه الفترة بنقل كافة الافلام المصرية الحديثة وافلام العيد، وذلك من خلال استخدامها للتقنيات والاساليب التكنولوجية المتطورة من اجل امتاع المشاهد، هذا فضلا علي ان القناة مجانية ولا تحتاج الي اشتراك من اجل متابعة محتواها، وقد جاء تردد قناة روتانا سينما علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12226

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

تردد قناة روتانا سينما علي العرب سات

التردد: 11843

القمر الصناعي: العرب سات

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

كيفية تنزيل قناة روتانا سينما علي جهازك