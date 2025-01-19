حماس: سنظل أمناء على الحقوق الفلسطينية حتى نحرر كامل الأرض والمقدسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 12:37 مساءً - توجهت حركة حماس، الأحد، إلى الشعب الفلسطيني في غزَّة بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، مؤكدة أنها ستظل أمينة على الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها حتى تحرير كامل الأرض والمقدسات، جاء ذلك تعقيبا على دخول وقف إطلاق النَّار حيّز التنفيذ.

وقالت حركة حماس في بيان لها: كل العالم اليوم يجب أن يقف إجلالاً للصمود الأسطوري لأهلنا في غزَّة، وتقديراً لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوماً.

وأوضحت الحركة، أنه مع دخول وقف إطلاق النَّار حيز التنفيذ؛ تؤكد حماس التزامها ببنود الاتفاق، الذي هو ثمرة صمود وصبر الشعب الفلسطيني العظيم، والثبات الأسطوري للمقاومة الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية.

وأشارت الحركة، إلى أن الأسرى الفلسطينيين على موعدٍ مع الحرية ابتداءً من اليوم، وهو عهد الحركة الثابت معهم دوماً، حتّى يكسروا أغلال السجَّان ويتنسموا الحريَّة في سماء فلسطين.

ولفتت الحركة إلى أنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، مؤكدة أنها ستبذل كل الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.