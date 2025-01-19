المحامين الكويتية توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة مع نقابة المحامين المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 12:36 مساءً - وقعت جمعية المحامين الكويتية ونقابة المحامين المصرية بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة القانونية وتبادل الخبرات

في خطوة رائدة لتعزيز التعاون العربي وتطوير العمل المهني والأكاديمي في المجال القانوني.

وتم توقيع البروتوكول بحضور رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام. ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمهارات بين المحامين في الكويت ومصر، مع التركيز على دعم وتطوير التدريب الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إثراء الجوانب القانونية المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي.

وشهد التوقيع مناقشات حول أهمية تبادل التجارب القانونية بين الجمعيات المهنية، وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات القانونية والتشريعية. كما تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة المحامين الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم في تحقيق العدالة ودعم سيادة القانون.