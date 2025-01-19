وزارة التموين افتتاح سوق اليوم الواحد بالدقهلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:36 صباحاً - افتتحت محافظة الدقهلية اليوم، سوق اليوم الواحد، الذي يستمر خلال فترة بمدينة المنصورة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم أسواق اليوم الواحد على مستوى جميع المحافظات ويهدف السوق إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية .

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الأسواق تُعد من المبادرات الحيوية التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى دورها في التصدي للتضخم. وأضاف أن انتشار أسواق اليوم الواحد في المحافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ومن جانبه، صرح المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بأن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتشمل اللحوم ومنتجاتها، الأرز، السكر، المكرونة، الخضروات، الفاكهة، والسلع التموينية الأخرى. وأشار إلى أن السوق يعزز المنافسة بين التجار، مما يساهم في تقديم عروض وأسعار مناسبة .

وأضاف عبد الفتاح أن سوق اليوم الواحد لا يقتصر على مدينة المنصورة، بل تم تنظيمه في مدن أخرى بالمحافظة مثل دكرنس، المطرية، شربين، بني عبيد، والجمالية، حيث شهد نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين .

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لتعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، بما يبرز جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم.