إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 03:37 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وحاول الأربعة إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.