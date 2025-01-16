نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصدر مصري رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مصدر مصري مطلع، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

أضاف المصدر: جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع المصدر المصرى المطلع، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يوما وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم دون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.