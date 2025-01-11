أستاذ تخطيط: الرئيس السيسي يضع يده على ملفات التنمية المستدامة ومعيشة المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 07:31 مساءً - أكد الدكتور صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية فيما يخص التخطيط والطاقة والبطالة كانت دقيقة للغاية وتطرق لعدد من الموضوعات بدقة شديدة، قائلا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع يده على كل الملفات الخاصة بالدولة ومعيشة المواطن المصري والتنمية المستدامة".

وأشار صلاح هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث بالأرقام عن مؤشر البطالة وتراجع المعدلات منذ عام 2014 وحتى الان، موضحا أن هناك مشروعات كبيرة وعملاقة كثيفة العمالة تم تنفيذها قدرت تستوعب عدد كبير من الشباب وقوة العمل المصري.

وتابع: "مصر استهدفت مشروعات كثيفة العمالة التي تستهدف العدد الأكبر من قوة العمل المصرية والملف الثاني هو ملف الطاقة ومصر أصبحت من الدول الأكثر جاذبية لملف الطاقة وتقدم مصر خمس مراكز في قطاع الطاقة المتجددة من خلال تقييم أكبر المنظمات الدولية"، مؤكدا أن مصر تسير بشكل مميز في ملف الطاقة، فضلا عن ما يتم تنفيذه من شبكة الطرق وما يتم تنفيذه من مدن جديدة والعاصمة الادارية والخلخلة السكانية التي حدثت بدلا من التمركز حول وادي النيل وننطلق للصحراء والتعمير.