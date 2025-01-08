رئيس الوزراء: نظام البكالوريا تطوير لمنظومة الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 07:31 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام البكالوريا المصرى، موضحا أنه يتم العمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الأسرة المصرية، والمنظومة الجديدة للثانوية العامة ستشمل اختيار الطالب للمواد الدراسية بناء على رغباته في التخصص الجامعي.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستضمن للطالب اختيار المواد الدراسية حسب قدراته واستيعابه، مشيرا إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع تصور شامل بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعى.