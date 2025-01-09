نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 51 شهيدًا فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة 78 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة هجمات مكثفة شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متعددة في القطاع.

تصاعد العنف في غزة

استشهاد وإصابات:

استشهاد 51 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الإسرائيلي.

إصابة 78 بجروح متفاوتة الخطورة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

الوضع الإنساني:

أصبحت أجزاء كبيرة من قطاع غزة غير صالحة للسكن بفعل الدمار المتواصل.

تُقدر الخسائر البشرية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بنحو 46 ألف قتيل و110 آلاف جريح.

الجانب الإسرائيلي: خسائر في صفوف الجيش

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده خلال معارك شمال القطاع.

وفقًا لمصادر عسكرية، قُتل الجنود في حادث واحد دون الكشف تفاصيل إضافية.

خلفية الحرب

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

إدانات ومواقف دولية