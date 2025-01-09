نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025: أمطار رعدية وانخفاض كبير في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات شديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025، حيث أكدت على تعرض مناطق عديدة في مصر لتقلبات جوية شديدة.

تتضمن هذه التقلبات سقوط أمطار رعدية غزيرة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وذلك بالتزامن مع أول أيام شهر طوبة.

تفاصيل حالة الطقس

أمطار رعدية غزيرة: تشير خرائط الطقس إلى تعرض شمال البلاد لحالة من التقلبات الجوية، بدءًا من السلوم وسيوة، وامتدادًا إلى مطروح والإسكندرية، ثم باقي مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء.

تشير خرائط الطقس إلى تعرض شمال البلاد لحالة من التقلبات الجوية، بدءًا من السلوم وسيوة، وامتدادًا إلى مطروح والإسكندرية، ثم باقي مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء. الشبورة المائية: من المتوقع ظهور شبورة كثيفة في ساعات الصباح على مناطق وسط الدلتا، الطرق الصحراوية مثل طريق إسكندرية الصحراوي، ومناطق الضبعة والعلمين.

من المتوقع ظهور شبورة كثيفة في ساعات الصباح على مناطق وسط الدلتا، الطرق الصحراوية مثل طريق إسكندرية الصحراوي، ومناطق الضبعة والعلمين. طقس الليل: يسود طقس شديد البرودة ليلًا، خاصة على شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يصل الأمر إلى حد الصقيع على المزروعات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

المدينة العظمى (°C) الصغرى (°C) القاهرة 21 12 الإسكندرية 21 11 الغردقة 25 12 أسوان 25 11 العريش 21 9 كاترين 14 1

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر. البحر الأحمر: حالة البحر مماثلة مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر.

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