5 زلازل تضرب إثيوبيا في أقل من 4 ساعات: تفاصيل الهزات المتتابعة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل المتتابعة ليل الأربعاء/الخميس، حيث ضربت 5 هزات أرضية مناطق متفرقة خلال أقل من 4 ساعات.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هذه الهزات توزعت بين مناطق مختلفة، وتفاوتت قوتها، مما أثار تساؤلات حول النشاط الزلزالي في البلاد وعلاقته بالظروف الجيولوجية.

تفاصيل الزلازل التي ضربت إثيوبيا

الزلزال الأول:

وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 9:56 مساء الأربعاء .

. بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر.

على مقياس ريختر. مركزه كان على بعد 100 كيلومتر من منطقة ميتيهارا، وسط إثيوبيا.

الزلزال الثاني:

وقع في الدقيقة 35 بعد منتصف الليل ، في الساعات الأولى من يوم الخميس.

، في الساعات الأولى من يوم الخميس. بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر.

على مقياس ريختر. مركز الزلزال كان على بعد 28 كيلومترًا من مدينة أبومسا، وسط البلاد.

الزلزال الثالث:

ضرب في تمام الساعة 1:07 فجر اليوم الخميس .

. بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وكان الأقوى بين الهزات الخمس.

على مقياس ريختر، وكان الأقوى بين الهزات الخمس. تمركز على بعد 23 كيلومترًا شمال آواش، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الزلزال الرابع:

وقع في تمام الساعة 1:45 فجر الخميس .

. بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر.

على مقياس ريختر. مركزه كان على بعد 36 كيلومترًا من مدينة أبومسا.

الزلزال الخامس:

حدث في تمام الساعة 1:17 فجر الخميس ، بعد الزلزال الثالث بـ10 دقائق فقط.

، بعد الزلزال الثالث بـ10 دقائق فقط. بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر.

على مقياس ريختر. مركزه كان بالقرب من مدينة ميتيهارا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

التفسير الجيولوجي والنشاط الزلزالي في إثيوبيا

تتزامن هذه الزلازل مع تقارير جيولوجية تشير إلى ارتفاع النشاط الزلزالي في إثيوبيا مؤخرًا.

ويُرجع الخبراء هذا النشاط إلى التغيرات الجيولوجية في المنطقة وتأثيرات الصدوع الأرضية المرتبطة بـ "الصدع الإفريقي العظيم"، الذي يعد من أبرز الظواهر الجيولوجية في القارة.