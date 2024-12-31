وزير الرى يتابع حالة الرى بالمحافظات ، وموقف إيراد نهر النيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : مواصلة المجهودات المبذولة لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه

- توفير المناسيب الكافية للإحتياجات المائية ، وتحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة

- إتخاذ القرارات المائية المناسبة في ضوء المتغيرات اليومية وحالة الطقس والأمطار ومدى الطلب على المياه

- تأمين الإحتياجات والمناسيب الآمنة لتشغيل محطات مياه الشرب والكهرباء

- متابعة الإجراءات الإستباقية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف حالة الرى بمختلف المحافظات ، وإستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها الكبيرة لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه ، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للإحتياجات المائية ، وتحقيق تصرفات و درجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية ، مع المرور بشكل دوري من جانب مسئولى الرى والصرف بمختلف المحافظات ومهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع ، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين .

كما يتم على مدار الساعة متابعة مناسيب المياه بالشبكة ، وإتخاذ القرارات المائية المناسبة في ضوء المتغيرات اليومية وحالة الطقس والأمطار ومدى الطلب على المياه لتحقيق استقرار شبكة الترع وتأمين كافة الإحتياجات المائية والمناسيب الآمنة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكميات المياه المطلوبة للتشغيل ، كما يتم التنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية لتوفير التصرفات المائية المطلوبة .

كما تواصل أجهزة الوزارة متابعة كافة الإجراءات الإستباقية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء ، وإتخاذ اللازم لتخفيض المناسيب بالترع والمصارف لاستقبال مياه السيول والأمطار ومنع حدوث ازدحامات بالشبكة .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين الساده رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى والصرف بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .