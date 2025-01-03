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أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تقرر إعفاء الموبايل الشخصى من الرسوم الجمركية

إعفاء الموبايل الشخصى.. الحكومة تجيب على أسئلة الرأى العام حول تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج.

كشفت الحكومة المصرية عن إعفاء المواطنين المصريين من دفع الرسوم الجمركية بالنسبة للهواتف المحموله القادمة من الخارج من أجل الاستعمال الشخصي.

تطبيق الرسوم الجمركية

فرض الرسوم الجمركية

حيث أوضحت الحكومة بأن تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة تشغيل الأجهزة بدأ من 1 يناير 2025 دون أثر رجعى.

وأوضحت الحكومة أن الرسوم الجمركية ليست جديدة والمنظومة هدفها سببها منع التحايل وعمليات التهريب.

وأكدت الحكومة على أن الرسوم الجمركية لن تشمل الأجهزة التي تم شرائها بضمان محلى.

وأشارت الحكومة إلى أنه لا يوجد رسوم جمركية تفرض على أجهزة المحمول القادمة من الخارج من أجل الاستخدام الشخصي.

كما أوضحت الحكومة إلى أنه يمكن للمواطنين القادمين من الخارج إدخال أربع هواتف محموله، حيث يعفى واحد منهم من تطبيق الرسوم الجمركية عليه، ويتم تطبيق الرسوم الجمركية على الثلاثة الآخرين.

كما أشارت الحكومة إلى أنه تم إعفاء 305 مواطن من أصل 331 مواطن قادمين من الخارج من دفع الرسوم الجمركية خلال اليومين الماضيين.