نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 2024.. "إعادة بناء الإنسان في قلب المدن الجديدة مكافحة الإدمان بين التوعية والعلاج" | تقرير في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع واعٍ ومستدام، لا تقتصر التنمية على البناء العمراني، بل تمتد إلى الإنسان، القلب النابض لهذه المجتمعات، ومع انتقال آلاف الأسر إلى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، تأتي جهود الدولة لتمكينهم من مواجهة تحديات جديدة، وعلى رأسها مكافحة الإدمان والتعاطي.

وتحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تم إطلاق مبادرات شاملة لحماية الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي في هذه المناطق على مدار عام 2024.

وتستعرض "دوت الخليج" خلال التقرير أبرز ماتم إنجازه خلال عام 2024 وهي كالاتي:-

الإنجازات الرئيسية:

22 ألف زيارة منزلية: لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات وسبل المواجهة، وتقديم المشورة والدعم النفسي من خلال "الخط الساخن 16023".

توسيع الخدمات العلاجية: تشغيل 3 عيادات جديدة ليصل الإجمالي إلى 9 عيادات بالمناطق المطورة، حيث استفاد منها أكثر من 20 ألف مريض جديد ومتابع.

مبادرات توعوية مجتمعية: استهدفت أكثر من 100 ألف مواطن بالمناطق المطورة والمجاورة، بالإضافة إلى 5 آلاف طفل عبر ورش حكي وأنشطة فنية إبداعية.

برامج للسيدات والفتيات: تنفيذ 70 لقاء تدريبيًا استفاد منها 5 آلاف سيدة لتعريفهن بآليات مواجهة مخاطر الإدمان والتعاطي.

أنشطة رياضية وثقافية: تنظيم دوري كرة قدم، وفعاليات تنس الطاولة، ومعسكرات تدريبية لتعزيز الوعي بين الشباب.

المناطق المستهدفة:

شملت الأنشطة أحياء مثل "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، الخيالة، أهالينا، روضة السيدة، بشاير الخير، وحى الضواحي ببورسعيد"، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى المناطق المجاورة التي ستشهد تطويرًا.

دور الصندوق في المدارس ودور العبادة:

تم تنفيذ أنشطة وقائية داخل 35 مدرسة بالمناطق المستهدفة، شملت جميع الفصول الدراسية لضمان وصول الرسائل التوعوية، إلى جانب تنظيم لقاءات دينية في المساجد والكنائس لتوعية رواد دور العبادة بمخاطر الإدمان.

تعزيز المهارات الحياتية:

بالتوازي مع الجهود التوعوية، ركز الصندوق على تأهيل 220 شابًا من المناطق المطورة ليصبحوا قادة طبيعيين ومتطوعين في أنشطة الوقاية، مع تنفيذ ورش عمل ومعسكرات تدريبية لتعريفهم بأنواع المخدرات وأضرارها، خاصةً المخدرات "التخليقية".

خدمات مجانية وسرية تامة:

أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الصندوق بتقديم خدمات علاجية مجانية وسرية تامة، مع توفير متابعة مستمرة ورعاية لاحقة للمتعافين، لضمان منع الانتكاسة وتعزيز فرصهم في العودة لحياة طبيعية.

في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، تبرز الجهود المبذولة في المناطق المطورة كمثال حي على الإرادة السياسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. جهود صندوق مكافحة الإدمان ليست مجرد مبادرات علاجية أو توعوية، بل هي جزء من مشروع وطني شامل يضع المواطن في قلب الاهتمام. ومع استمرار هذه الجهود، تتجلى رؤية مصر المستقبلية في تحقيق توازن بين العمران والإنسان، لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

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