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رئيس الوزراء: لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص لأنه هو اللى شايل...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".

وأشار في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع: "الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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