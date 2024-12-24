مؤسسة حياة كريمة تستقبل وفداً من شباب مدرسة "فيلوباتير كولدچ" الكندية "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:29 مساءً -

استقبلت مؤسسة حياة كريمة وفداً من شباب مدرسة "فيلوباتير كولدچ" الكندية أثناء زيارتهم لمصر، مما يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن داخل مصر وخارجها.

وركزت الزيارة على مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الغربية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

تضمن برنامج الزيارة الوصول إلى منطقة المطرانية/ الفلك، حيث تم استقبالهم بحفاوة بمحافظة الغربية، كما زار الوفد دار العطاء لرعاية الأيتام وشارك في توزيع الهدايا على الأطفال، مما أدخل البهجة إلى قلوبهم.

وزار الوفد مشروعات حياة كريمة فى قرية نهطاي، التي تُعد واحدة من القرى النموذجية التي شهدت تنفيذ مشروعات لمبادرة “حياة كريمة”، وتم تصنيفها كقرية خضراء، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها، وتفقدوا المنطقة الخدمية.

كما تضمنت الزيارة أيضًا جولة في مجمع “الفلك” لرعاية أبطال متلازمة داون في قرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع وتطوير مهاراتهم، ويقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 6332 مترًا مربعًا، ويضم مبنيين يحتويان على عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرف إعاشة فندقية، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، وغرف للموسيقى والفنون والأعمال الحرفية، والذي تقدم له مؤسسة حياة كريمة كافة أوجه الدعم الممكنة.

وفي نهاية اليوم بعد الوصول إلى القاهرة ألقت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني كلمة عن أهمية دور المجتمع المدني، وأهمية التحالف في توحيد الجهود.

ثم ألقت عهود وافي كلمة تحدثت خلالها عن مؤسسة “حياة كريمة” التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني، والدور التي تقوم به المؤسسة للوصول إلى للفئات مستحقة الدعم، ودور المؤسسة في تحقيق التكافل الاجتماعي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، كما تم إلقاء كلمة من الدكتورة مروى فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة أبرزت خلالها إنجازات المؤسسة من منظور دولي.

وأظهر الوفد حرص المصريين في الخارج على دعم وطنهم الأم، حيث قاموا بتقديم هدايا للفئات الأكثر احتياجًا في الأماكن التي زاروها، مما يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن داخل مصر وخارجها.

واختُتمت الزيارة بتأكيد الوفد على أهمية تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، واستعدادهم للمشاركة في المزيد من المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تُعد “فيلوباتير كولدچ” أول مدرسة تأسست بأيدي الجالية المصرية في كندا، وتقع في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو.