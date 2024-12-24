نشاط مديريات العمل بالمحافظات .. في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - 1- مديرية العمل بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا" ،بشركة المنصور شيفرولية بمنطقة الهرم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وشارك في الندوة 20 عاملًا من الشركة، وتناولت أهداف ومخاطر بيئة العمل والتحليل الإحصائي لحوادث وإصابات العمل..و تسعى المديرية من خلالها إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، للحفاظ على أرواح العاملين والمنشآت.. وأوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وبرعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة..حضرت الفعاليات الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة رشا عبدالحميد مدير المكتب، وألقت المحاضرات بالندوة المهندسة رشا عبدالحميد...

2-مديرية العمل بالشرقية ..

نظمت مديرية العمل بالشرقية من خلال إدارة شئون المرأة، ووحدة المساواة بين الجنسين ندوة توعوية بعنوان "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظورة لتشغيل النساء بها"، وذلك بمركز التدريب المهني بالصيادين، وتهدف الندوة التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية، بمشاركة 15 متدربة من قسم التفصيل والخياطة بالمركز، تضمنت محاور الندوة التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل، القضاء على التمييز ضد المرأة، المساواة بين الجنسين، أهداف الوحدة، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021، والأعمال المحظورة لتشغيل النساء بها. كما تناولت الندوة أهمية إنشاء وحدة للمساواة داخل المنشآت، وأوضح مدير المديرية أحمد عبد الهادي أنه خلال الندوة تم تناول الخط الساخن لتلقى شكاوى المرأة (1511) وإجراء حوار مفتوح مع المشاركين لتقديم الحلول لمواجهة الإستفسارات المرتبطة بالموضوع... تم تقديم الشكر لفريق عمل مركز التدريب المهني بالصيادين بقيادة عبدالله أبو العزم، ونشوى محمود، رئيس قسم التفصيل والخياطة بالمركز. وحنان حسن عضو وحدة المساواة بمديرية العمل بالشرقية.

3-مديرية العمل بالشرقية :

نظمت مديرية العمل بالشرقية ، زيارة تعليمية لطلاب المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس إلى أربعة مصانع كبرى في مدينة بلبيس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، شارك 15 طالبًا في الزيارة التي شملت مصانع السويسرية للحوم، والضفائر الكهربائية، ومصر الحضارة للكرتون، وأيجي جلاس للزجاج. حيث تم توفير حافلة خاصة لنقل الطلبة، وأوضح أحمد عبد الهادي مدير المديرية أن الزيارة

تضمنت محاور رئيسية منها : التعرف على طبيعة العمل بخطوط الإنتاج، والمقابلات الشخصية والتعرف على كتابة البيانات الشخصية والسيرة الذاتية، والتعرف على أحدث النظم في الصناعة، واستفسارات الطلبة عن مواعيد العمل والأجور والتدريب والأمتيازات، وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم لبدء حياة جديدة والإنخراط في سوق العمل، وأثنوا على دور وزارة العمل ومديرياتها في توفير التدريب المجاني، وتوجه مدير المديرية بالشكر لفريق عمل الموارد البشرية بالشركات الأربعة، وشكر خاص للأستاذة حنان حسن، منسق الزيارة.

4-مديرية العمل بأسوان:

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بإسوان، بمشاركة 96 مشاركًا من العاملين بالشركة، وتضمنت الندوة جلسات تعريفية حول السلامة والصحة المهنية، تطبيق إجراءات السلامة، وخطة الطوارئ، ومخاطر السلامة، وأمراض مهنية..تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية..وأشارت ليلى عطا الله، مدير مديرية العمل بإسوان، إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وشارك في الندوة محمود أحمد عيسي وكيل المديرية، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء مصر العليا.

5-مديرية العمل بالاسماعيلية :

عقدت مديرية العمل بالاسماعيلية ندوة توعية حول الاتجار بالبشر شركة زينيث، بهدف تعزيز الوعي وتقديم معلومات حول كيفية التعرف على مؤشرات الاتجار بالبشر، كما تناولت الندوة أيضًا موضوع تشغيل الأطفال، وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أن الندوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان ، وأضاف أن الندوة، تحت اشراف مروة محمد أنس، مدير إدارة المرأة والطفل والتي أكدت خلال الندوة أن الاتجار بالبشر يشمل تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم بواسطة التهديد أو غير ذلك، أو استغلال سلطاتهم أو إعطاء أموال لاشخاص للسيطرة عليهم. كما تشمل العبودية والعمل الجبري والخداع .

6-مديرية العمل بالوادي الجديد

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة حول السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بمقر الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالفرافرة، بحضور 29 من العاملين، وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في جميع المنشآت بالمحافظة، وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن الندوة شملت موضوعات مثل مفهوم السلامة والصحة المهنية، تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها وتنفيذها. كما ناقشت الوقاية والتعامل مع أنواع الحرائق والوسيط الإطفاء، ومتابعة إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ، وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.وأضاف أن الندوة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والثروة البشرية والمادية، وبناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران وزير العمل، وبرعاية السيد اللواء د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وتحت إشراف أحمد طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد.

7-مديرية عمل الشرقية ..

افتتح أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية ورشة عمل نظمتها مديرية العمل بالشرقية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدد 15 متدربة بقسم التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالصيادين حول " نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال " ، وأشاد مدير المديرية في كلمته بالتعاون الوثيق بين مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات والمساهمة في مساعدة الشباب في طرق باب ريادة الأعمال.، وتضمنت الورشة محاضرة قدمها محمد عباس مدير التسويق والتدريب بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية، شرحًا للخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز، بما في ذلك الدورات التدريبية في التسويق الإلكتروني، والقروض والفوائد والتأمين على المشروعات، وكذلك المعارض المتخصصة لعرض المنتجات ودراسة الجدوى. كما أكد على أهمية مراجعة قانون 152 لسنة 2022 بشأن المشروعات الصغيرة ،وأشرف على تنظيم الورشة عبد الله أبو العزم مدير المركز، ونشوى محمود رئيس قسم التفصيل بالمركز، وأشرف كرم رئيس قسم بالمركز.

8-مديرية العمل بالجيزة ..

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركة موبيكا بمنطقة وسط الجيزة. حضر الندوة 25 عاملًا من العاملين بالشركة، وتناولت الندوة أهداف ومخاطر بيئة العمل وخطة الإخلاء والطوارئ، وتهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على أرواح العاملين والمنشآت، وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية.، وبرعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبإشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية سماح يحيى مدير المكتب، وألقت الندوة لدكتورة أسماء كمال مفتش المكتب..

9-مديرية العمل بمطروح ..

سلم مدير مديرية عمل مطروح عدد 3 عقود عمل لذوي همم للعمل بشركة طيبة للمقاولات والمتعاقدة مع شركة بدرالدين للبترول، وذلك لتحقيق استيفاء الشركة لنسبة 5% لذوي الإعاقة من المسجلين بقاعدة بيانات مديرية عمل مطروح وتنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضح خالد دراز مدير المديرية ، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بأهمية توفير فرص عمل لذزي الهمم ودمجهم في سوق العمل ، وحضر فعاليات التسليم علي نصيب مدير مكتب عمل مطروح، و ماهر شحاته مفتش أول التفتيش بالمكتب.

10-مديرية العمل بالوادي الجديد ..

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة حول السلامة والصحة المهنية بمقر جهاز تعمير الوادي الجديد، بحضور 50 من العاملين، تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناءً على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، وبرعاية اللواء د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ، وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في جميع المنشآت بالمحافظة، شملت موضوعات مثل مفهوم السلامة والصحة المهنية، تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها وتنفيذها. كما ناقشت الوقاية والتعامل مع أنواع الحرائق والوسيط الإطفاء، ومتابعة إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ، وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية...