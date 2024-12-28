انت الأن تتابع خبر وشك هينور.. كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفازلين والقرنفل للوجه، بالتزامن مع فصل الصيف، وهبوب موجات حر ساخنة، تتعرض بشرة السيدات والفتيات للاسمرار وقد تصل أحياناً إلى الاحتراق، بما يشعرهن بالانزعاج والإحباط، لذلك نستعرض لك عزيزتي بعض وصفات تفتيح البشرة باستخدام الفازلين والقرنفل.

كريم الفازلين والقرنفل للوجه

يتمتع الفازلين بالعديد من الفوائد الخاصة بالبشرة، حيث يعمل على ترطيب البشرة، بما يحميها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد، كما أنه يعمل على التخلص من أي رائحة كريهة موجودة بالمناطق الحساسة، أو رائحة العرق التي تظهر بمنطقة تحت الإبطين.

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من البن المطحون.

طريقة التحضير

احرصي دائماً سيدتي على تنظيف بشرتك قبل تطبيق أي وصفات للتفتيح بالماء والغسول (للوجه)، أو الصابون (باقي أجزاء الجسم)، حتى تستفيد خلايا بشرتك بكل المكونات والفيتامينات الموجودة بالعناصر الطبيعية المستخدمة.

قومي بطحن كمية القرنفل المستخدمة، إلى أن يصبح بودرة.

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد، حتى يتكون خليط كريمي متجانس القوام.

اسكبي الخليط الكريمي الناتج في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

قومي بفرد كمية مناسبة من الكريم على المناطق المراد تفتيحها سواء كانت للوجه أو لباقي أجزاء الجسم.

انتظري لمدة ربع ساعة أو حتى يجف الماسك تماماً، ثم قومي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد (لإغلاق جميع مسامات بشرتك).

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على بشرة بيضاء موحدة اللون خلال أقل فترة زمنية.

وصفة الفازلين والنشا لتبيض البشرة

ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

3 ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير