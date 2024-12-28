طرق “فعالة” للتعافي من الزكام في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - مع بداية فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة بالزكام نتيجة للتوتر، واضطرابات النوم، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني.

وفقًا لموقع Good Housekeeping، إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في التعافي بشكل أسرع عند الإصابة بالبرد:

**الدعم الغذائي**

عند المرض، قد يقل الشعور بالجوع، لكن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يعزز مناعة الجسم ويساعد في الشفاء. يُفضل اتباع النظام الغذائي المتوسطي الذي يتضمن الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والأسماك لدعم صحة القلب وتعزيز المناعة.

**حساء الدجاج**

حساء الدجاج ليس مجرد علاج تقليدي، بل أظهرت الأبحاث أنه يعزز من نشاط خلايا الدم البيضاء ويخفف الالتهابات، مما يساعد في تقليل أعراض الزكام.

**أهمية النوم**

الراحة والنوم الجيد هما عنصران أساسيان لتعزيز وظائف جهاز المناعة، حيث يساعد النوم في إنتاج خلايا المناعة وتقليل مستويات الكورتيزول التي قد تؤثر سلبًا على عملية التعافي.

**الترطيب**

الحفاظ على الترطيب يعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ يساعد على تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء. يُنصح بشرب الماء والشاي بكميات معتدلة وتجنب الإفراط في تناول الكافيين.