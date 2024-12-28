رينارد: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى .. ونريد الوصول للنهائي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - عبر هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن سعادته بعد الفوز على العراق، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “المباراة بدأت صعبة، لكن في الشوط الثاني كنًا فاعلين بصورة أكبر، بعدما طالبت اللاعبين خلال الاستراحة بضرورة القتال أكثر، ورفع مستوى الأداء، والتحلي بالشراسة في استعادة الكرة”.

وتابع: “جئنا في فترة صعبة يمر بها المنتخب السعودي، واستعادة روح الفوز تكون صعبة أحياناً، واللاعبون أظهروا قوتهم خلال هذه البطولة، والأمر الإيجابي أننا أصبحنا الطرف المبادر، وليس ردة الفعل”.

وعن مستوى الأخضر، علق قائلاً: “لست راضياً عن المستوى إلى الآن، والانتصار في مباراة لا يشكل فارقاً.. الوصول إلى نصف النهائي ليس مرضياً للجمهور السعودي، نريد لعب النهائي”.

وحول التصريح الاستفزازي للعراقي يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي، الذي قلل من ترشيح المنتخب السعودي للقب، علق رينارد قائلاً: “التصريحات التي سبقت المباراة جعلتنا أقوى، والتوترات في كرة القدم واردة، وتركيزي انصبّ على اللاعبين داخل الملعب”.

وأتم: “بعد نهاية اللقاء ذهبت إلى الجهاز الفني للمنتخب العراقي ووجهت التحية لأفراده”.