العالم اليوم - أوجلان يتحدث من محبسه عن "الأخوة التركية الكردية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - تحدث الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المحبوس في أحد سجون قرب إسطنبول عن أهمية التقارب بين الأتراك والأكراد، وفق ما أفاد حزب كردي.

وأفاد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي بأن وفدا منه زار أوجلان، السبت، في محبسه ونقل عنه قوله إن تعزيز الأخوة التركية الكردية مسؤولية تاريخية.

وبحسب ما ذكر الحزب، الأحد، فقد أكد أوجلان خلال الزيارة استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة.

وجاء في بيان للحزب أن "إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضا (مسألة) عاجلة لكل الشعوب"، وذلك غداة قيام اثنين من أعضاء حزب المساواة بزيارة مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد قد أفاد، الجمعة، بأن تركيا قررت السماح لأعضاء الحزب في البرلمان بإجراء محادثات وجها لوجه مع عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني في سجنه الواقع في جزيرة، في أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الزيارة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من توسيع حليف رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحا يهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، قد تلقى أول زيارة "منذ 43 شهرا" في أكتوبر الماضي.

من هو أوجلان؟

أوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984.

يقبع في سجن مرمرة غربي تركيا منذ عام 1999، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

صدر ضد أوجلان حكم بالإعدام، قبل أن يتحول إلى حكم بالسجن مدى الحياة، بعد أن ألغت أنقرة عقوبة الإعدام عام 2002.

يعتقل أوجلان، الزعيم التاريخي لأكراد تركيا في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول في عزلة شبه تامة.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تنفيذ عمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعيا لإنشاء وطن قومي للأكراد.