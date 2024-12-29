العالم اليوم - البرد يفتك بأطفال غزة.. وفاة رضيع فلسطيني خامس

انتم الان تتابعون خبر البرد يفتك بأطفال غزة.. وفاة رضيع فلسطيني خامس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة رضيع في قطاع غزة، الأحد، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الخامس، الذي يلاقي حتفه من البرد خلال أقل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن الرضيع المتوفي يبلغ من العمر شهر واحد، مشيرة إلى تدهور حال توأمه جراء البرد في خيمة في دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أنه "قبل أيام، قتل 4 أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد".

وحسب المصادر: "تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة".

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أفاد، السبت، بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى، مشيرا إلى أن "البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة في المنطقة منذ أشهر بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة".