ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في البرازيل إلى 10 قتلى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في البرازيل إلى 10 قتل**

أعلنت السلطات البرازيلية يوم الجمعة عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في شمال البلاد إلى 10 قتلى وسبعة مفقودين، وذلك بعد مرور خمسة أيام على الحادث المأساوي.

يُعتبر جسر “جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا”، الذي يمتد بطول 500 متر والذي تم إنشاؤه في ستينيات القرن الماضي، الطريق الرئيسي الذي يربط بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال). وقد انهار الجسر يوم الأحد، ولا تزال أسباب الكارثة غير واضحة حتى الآن.

وفي يوم الجمعة، أفادت البحرية البرازيلية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثتين إضافيتين، إحداهما في نهر توكانتينز المجاور والأخرى على بُعد ستة كيلومترات من موقع الحادث، وفقاً لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.

وأشارت البحرية في بيانها إلى أن “الحصيلة المؤكدة حتى الآن هي عشرة قتلى وسبعة مفقودين”. وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات يوم الخميس قد أفادت بمقتل ثمانية أشخاص وفقدان تسعة آخرين.

كما أوضحت البحرية أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، حيث يشارك فيها أكثر من 70 عنصر إنقاذ، بالإضافة إلى غواصة قادرة على استكشاف أعماق تصل إلى 30 متراً تحت سطح الماء.

وقد سقطت ثلاث شاحنات صهريج في مياه النهر عند انهيار الجسر، حيث كانت تنقل…