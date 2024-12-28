أمريكا تسجل رقماً قياسياً في عدد المشردين لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية أن عدد المشردين المسجلين في الولايات المتحدة لعام 2024 بلغ 770 ألف شخص، وهو رقم قياسي يزيد بنسبة 18% عن العام السابق 2023.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها نقص المساكن ذات التكلفة المنخفضة، التضخم، تدفق المهاجرين إلى البلاد، توقف بعض المساعدات التي كانت تُقدم خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعددة التي شهدتها الولايات المتحدة.

وحذرت الوزارة من أن هذا الإحصاء يعتمد على تعدادات أجرتها سلطات بعض المدن والبلدات في ليلة واحدة خلال شهر يناير الماضي، مما يعني أن البيانات التي تم جمعها تعود إلى عام مضى، وبالتالي قد لا تعكس الوضع الحالي بدقة بسبب التغيرات التي حدثت منذ ذلك الحين.

ويعكس هذا الرقم القياسي المشكلة الكبيرة التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم، والمتمثلة في انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب الوزارة، فقد أظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في عدد العائلات المشردة، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى “التأثير الكبير” للهجرة.

كما أن الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها تساهم أيضاً في تفاقم هذه الأزمة.