صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يدشنان برنامج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - إقامة مسابقات نوعية بين طلاب الأكاديمية حول الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإدمان وتسليط الضوء على التأثيرات السلبية لتعاطي المخدرات

توفير تدريب للمتعافين من الإدمان لتأهيلهم لسوق العمل في إطار الحرص على الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي ضمن الخدمات ما بعد العلاج المجاني

مدير صندوق مكافحة الإدمان ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يشهدان إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية ، دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لنحو 29 ألف طالب وطالبة من طلاب الأكاديمية بفروعها على مستوى العديد من المحافظات ، بالإضافة الى برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية .

ووقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون ويتضمن محاور عمله الوقاية من خلال تنفيذ برامج توعوية بأساليب إبداعية لتوعية طلاب الأكاديمية بأضرار تعاطي المواد المخدرة والتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق لمرضى الإدمان مجانا من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مع تعزيز وعى الطلاب بأهمية الوقاية من الإدمان وآثاره المدمرة على الصحة ، كذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الوقاية والعلاج من مرض الإدمان وتعزيز قدراتهم الفنية في التواصل مع الفئات المستهدفة وفقا لأهم المعايير الدولية ،أيضا إمكانية التعاون في إقامة مسابقات نوعية وفعاليات تنافسية بين طلاب الأكاديمية حول الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإدمان مثل انتاج أفلام قصيرة أو أعمال بحثية تستهدف تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للإدمان ، كذلك إجراء الكشف المبكر على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية ،بالإضافة الى توفير تدريب للمتعافين من الإدمان لتأهيلهم الى الدخول لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تعتمد على تنمية مهارات مهنية تساهم في دمجهم المجتمعي في إطار الحرص على التمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن الخدمات ما بعد العلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية لرفع الوعي حول خطورة التعاطي وتنظيم ورش عمل مشتركة بين الصندوق والأكاديمية في مجال مكافحة الإدمان للتركيز على تأثيرات الإدمان السلبية في قطاع الاعمال .

على جانب آخر وفى سياق متصل شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اطلاق مارثون رياضي تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " وذلك في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتم علي هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية بالإضافة الى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم ،وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس وغيرها من المعتقدات الخاطئة .