الرئيس السيسي للمصريين: هما يومين واللى بعدي جاي والبلد اللى قاعدة بناسها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للمصريين، قائلا: "حافظوا على بلدكم والبلد اللى قاعدة بناسها"، مضيفا: "خلي بالكم.. مش تقعدوا كل شوية تهدوا فى بلدكم.. هما يومين واللى بعدي جاي والبلد اللى قاعدة بناسها.. يبقي الناس تهد بلدها ولا تحافظ عليها.. علينا الحفاظ على بلدنا.. ودي فكرة الحوار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "الخصم لك لن يتوقف وهيفضل شغال وبكرة والسنة الجاية والسنين الجاية.. ودي حكمة ربنا من خلال التدافع بين الأمم والدول".