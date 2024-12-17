نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسم الخرائط بالألوان داخل كشاكيل الفصل تنال إعجاب وزير التعليم بالغربية.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصول مدرسة سجين الابتدائيه الحديثة، أثناء زيارة تفقدية مفاجئة، لعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية.

واعجب الوزير من أداء الطالبات في حصة مادة الدراسات الاجتماعية ومشاركة الطالبات بالصف السادس الابتدائي في رسم الخرائط بكشاكيل الفصل.

كما قام الوزير بالتحدث إلى الطالبة اروي زكريا محمد، التي قامت برسم الخريطة بالألوان بشكل احترافي داخل كشكول الفصل، والتي أكدت أنها لأول مرة تقوم برسم الخرائط وتهتم بهذا الشكل كما اكدت حرصها على حضور الحصص وعدم الغياب اطلاقا مهما كان السبب.



يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ومدير المديرية ناصر حسن.



وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم، وخاصة كشكول مادتي الرياضيات والعلوم.

كما اطلع الوزير اثناء جولته على التحدث لدي الطلاب، كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب