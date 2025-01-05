مبابي: نمر بلحظة جيدة .. ونستعد لكأس الملك والسوبر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 07:54 مساءً - عبر كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق، عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مبابي في تصريحات لموقع النادي: “شكراً جداً للجمهور للتصويت لي. هذا أمر مهم. كان ديسمبر شهراً عظيماً بالنسبة لي لأننا فزنا بلقب”.

وكان ريال مدريد بدأ العام الجديد بالفوز على فالنسيا، بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الليجا.

وعن هذا الأمر، قال النجم الفرنسي: “أنا والفريق نمر بلحظة جيدة. بدأنا العام بشكل جيد، بمباراة صعبة فزنا بها في النهاية، والآن أمامنا مسابقات كثيرة. نتمنى أن نفوز ونلعب جيداً”.

وأتم: “الآن علينا الاستعداد لكأس الملك وكأس السوبر”.