تخلص من دهون البطن في 20 دقيقة يوميًا: روتين تمرين شامل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالإحباط من محاولاتك المستمرة للتخلص من دهون البطن؟ لا تيأس! فقد وجدت الدراسات أن تمرينًا مكثفًا لمدة 20 دقيقة يوميًا يمكن أن يكون فعالًا جدًا في تقليل محيط الخصر.

لماذا دهون البطن صعبة؟

تعد دهون البطن من أصعب أنواع الدهون التي يمكن التخلص منها، وذلك لأنها تتراكم حول الأعضاء الداخلية وتكون أكثر مقاومة للتغيرات الغذائية وممارسة الرياضة. ولكن مع الروتين الصحيح والمثابرة، يمكنك تحقيق نتائج مذهلة.

روتين تمرين لمدة 20 دقيقة لتقليل دهون البطن

الإحماء (3 دقائق):

المشي في مكان واحد

تحريك الذراعين

تمارين التواء الجذع

التمرين المكثف (16 دقيقة):

تسلق الجبال: تمرين فعال يستهدف عضلات البطن العلوية والسفلية.

تمرين اللف: يركز على منطقة الخصر.

بلانك مع ثني الركبة: يقوي عضلات البطن بأكملها.

القفزات الجانبية: يحرق الدهون ويقوي عضلات الساقين.

تمرينات الدراجة الهوائية: يستهدف عضلات البطن المائلة.

نصائح إضافية:

التغذية الصحية: لا تنسَ أن النظام الغذائي الصحي هو مفتاح فقدان الوزن. قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة وركز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.

شرب الماء: حافظ على رطوبة جسمك وشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

النوم الكافي: يساعد النوم الجيد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع.

الاستمرارية: لا تستسلم بعد فترة قصيرة. التزم بالروتين بانتظام لتحقيق نتائج أفضل.