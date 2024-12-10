وزير الخارجية: توافق مصر مع الدنمارك والنرويج لدفع العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه بالتأكيد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، تأتي في إطار جولته المهمة لعدد من الدول الأوروبية.

وأضاف العاطي» لقناة إكسترا نيوز» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور الدنمارك والنرويج وأيرلندا، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للعلاقات مع هذه الدول المهمة، وهذه المنطقة المهمة في شمال أوروبا خاصة فيما يتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد أنه من الناحية السياسية كان هناك توافق مع الدنمارك والنرويج خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دفع العلاقات الثنائية والتشاور تجاه قضايا المنطقة خاصة قطاع غزة والأزمة السورية واليمنية والوضع في السودان.

التشاور على جذب المزيد من الاستثمارات

وأشار إلى أن فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الذي لا يقل أهمية، جرى التشاور على جذب المزيد من الاستثمارات من هذه الدول، لا سيما وأن دولة مثل النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم، لافتًا إلى أنه كان من المهم أن تكون هناك لقاءات مع قيادات الشركات وشرح كل التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لخلق مناخ مواتي للاستثمار.

وأوضح أنه كانت هناك رغبة شديدة من عدد من الشركات للاستثمار في مصر خاصة في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والنظيفة.

مباحثات سياسية واقتصادية لتطوير العلاقات مع أيرلندا

وأكد أنه منذ الوصول إلى أيرلندا، عٌقدت لقاءات على أعلى مستوى مع رئيس الوزراء، بينما من المرتقب اليوم أن تكون هناك مباحثات سياسية واقتصادية في إطار مساعي مصر لتطوير مزيد من العلاقات بين مصر وأيرلندا في الملفات السياسية والاقتصادية.