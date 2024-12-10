وزير الرى :عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - - المهندس الفضلى : علاقات متميزة بين البلدين ، والحرص على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات

- استعراض موقف مذكره التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال المياه ، والتي يتم تحت مظلتها تبادل الخبرات في مجالات التحلية ومعالجة المياه

- التباحث حول التعاون في مجالات الاستمطار والتحلية للزراعة وإستخدام مياه الصرف الزراعي ، والتعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعة الأمريكية بالقاهرة

على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد المهندس/ عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الضيافة والاستقبال ، متوجهاً بالتهنئة على نجاح اعمال مؤتمر COP 16 الذى تستضيفه السعودية ، كما أكد سيادته على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه .

ومن جانبه أشار المهندس الفضلى للعلاقات المتميزة بين البلدين ، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات ، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسؤولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكره التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية ، وإجراءات صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم بما يحقق مصالح الطرفين ويُمكن من تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات (تعزيز التكنولوجيا والممارسات المتعلقة بزيادة إنتاجية وحدة المياه - الإستخدام المستدام لموارد المياه وإعاده الإستخدام والتحلية للزراعة - تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقها – تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه ˗ إدارة مخاطر السيول وحصاد الأمطار ) ، حيث قام وفد سعودى رفيع المستوى بزيارة لمحطتى الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى شهر نوفمبر الماضى للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين .

وأشاد الدكتور سويلم بما حققته المملكة العربية السعودية من تطور كبير فى مجال تحلية المياه ، مشيراً للزيارة التفقدية التى قام بها سيادته لمحطة الشعيبة لتحلية المياه والتي تخدم مدينتى مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب ، وتفقد "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة ، وذلك ضمن أنشطة مذكره التفاهم الموقعة بين البلدين .

وتم أيضاً خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات مثل التعاون في مجال الاستمطار ، والزراعة باستخدام المياه المحالة وتربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب على المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية ، ودراسة عمل محاكاة حاسوبية لدراسة جدوى إقتصادية وبيئية لإستخدام مياه الصرف الزراعي المحلاة في الزراعة بالتعاون بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى المصرية و وكالة البحث والإبتكار السعودية .

كما تم بحث تعزيز التعاون البحثى في مجال المياه بين البلدين التعاون بين الجانبين من خلال التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعة الأمريكية بالقاهرة .