هيئة الدواء تشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم المخاطر والفوائد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في اجتماع منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم المخاطر والفوائد لبعض مضادات سموم الأفاعي، والذى أقيم في دبي- الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 2-5 ديسمبر 2024، وذلك بمشاركة الدكتورة راندا حامد علي، مدير معمل البكتيريا بالإدارة العامة للمستحضرات الحيوية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية و المبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة موضوعات مهمة، كان أهمها التطور المستمر الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية لإنشاء شبكة علاقات دولية استراتيجية، مشاركة وتبادل نقل الخبرات و النقاشات العامة حول مضادات سموم الأفاعي فيما يخص طريقة التصنيع و مراجعة الملف الخاص بها واعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، و أيضاً مناقشة دور الهيئات التنظيمية في الموافقة على مضادات سموم الافاعي.

تعكس المشاركة قدرات مصر مصر التنظيمية، وخبرات هيئة الدواء المصرية الريادية في مجالات الأمصال واللقاحات، خصوصاً في ظل حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في مجال اللقاحات.