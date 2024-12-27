نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت هان داك سو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اقتراح عزل الرئيس المؤقت وعرضه في جلسة برلمانية عامة يوم الخميس.

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان هان أنه لن يمضي قدما في عملية تعيين قضاة في المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب المتنافسة إلى تسوية سياسية